Στην κορυφή της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης βρέθηκε η «Super Κατερίνα. V», η οποία σημείωσε ισχυρό 16.4% και πήρε καθαρό προβάδισμα απέναντι στον ανταγωνισμό.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Buongiorno» με 13.1%, ενώ σε μικρή απόσταση κινήθηκαν το «Breakfast@Star» με 11.1% και οι «Αταίριαστοι» με 11.0%.

Το «Το Πρωινό» κατέγραψε 10.5%, παραμένοντας κοντά στη μάχη της μεσαίας κατάταξης.

Πιο χαμηλά βρέθηκαν το «Πρωίαν σε είδον» με 4.9% και το «10 Παντού» με μόλις 2.4%, σημειώνοντας από τις πιο αδύναμες επιδόσεις της ζώνης.

