2026-05-13 11:06:37
Φωτογραφία για Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Πρωτιά για «Super Κατερίνα» – Σκληρή μάχη για τη δεύτερη θέση



 

Στην κορυφή της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης βρέθηκε η «Super Κατερίνα. V», η οποία σημείωσε ισχυρό 16.4% και πήρε καθαρό προβάδισμα απέναντι στον ανταγωνισμό.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Buongiorno» με 13.1%, ενώ σε μικρή απόσταση κινήθηκαν το «Breakfast@Star» με 11.1% και οι «Αταίριαστοι» με 11.0%.

Το «Το Πρωινό» κατέγραψε 10.5%, παραμένοντας κοντά στη μάχη της μεσαίας κατάταξης.

Πιο χαμηλά βρέθηκαν το «Πρωίαν σε είδον» με 4.9% και το «10 Παντού» με μόλις 2.4%, σημειώνοντας από τις πιο αδύναμες επιδόσεις της ζώνης.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Prime time ζώνη: Βραδιά EUROVISION με 42,7% στον Α’ Ημιτελικό – Σάρωσε η ΕΡΤ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Prime time ζώνη: Βραδιά EUROVISION με 42,7% στον Α’ Ημιτελικό – Σάρωσε η ΕΡΤ
Μεσημεριανή ζώνη: Οι «Αποκαλύψεις» σάρωσαν
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μεσημεριανή ζώνη: Οι «Αποκαλύψεις» σάρωσαν
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: «Κοινωνία Ώρα Mega» στην κορυφή – Σταθερά ψηλά το «Happy Day»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: «Κοινωνία Ώρα Mega» στην κορυφή – Σταθερά ψηλά το «Happy Day»
Μεσημεριανή ζώνη: Οι «Αποκαλύψεις» σάρωσαν
Μεσημεριανή ζώνη: Οι «Αποκαλύψεις» σάρωσαν
Prime time ζώνη: Βραδιά EUROVISION με 42,7% στον Α’ Ημιτελικό – Σάρωσε η ΕΡΤ
Prime time ζώνη: Βραδιά EUROVISION με 42,7% στον Α’ Ημιτελικό – Σάρωσε η ΕΡΤ
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: «Happy Day» στην κορυφή
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: «Happy Day» στην κορυφή
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Θρίαμβος για «Super Κατερίνα» με 24,1%
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Θρίαμβος για «Super Κατερίνα» με 24,1%
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Απογευματινή ζώνη: «Live News» πρώτο με άνεση – Δυνατό «Deal» και υψηλές «Οικογενειακές Ιστορίες»
Απογευματινή ζώνη: «Live News» πρώτο με άνεση – Δυνατό «Deal» και υψηλές «Οικογενειακές Ιστορίες»
Χανταϊός: Ένα σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας
Χανταϊός: Ένα σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας
Eurovision 2026: Στο πρώτο μισό του Μεγάλου Τελικού ο Ακύλας με το «Ferto»
Eurovision 2026: Στο πρώτο μισό του Μεγάλου Τελικού ο Ακύλας με το «Ferto»
Τηλεθέαση Eurovision 2026: Σάρωσε ο πρώτος ημιτελικός – Άγγιξε το 52,7% η τηλεθέαση
Τηλεθέαση Eurovision 2026: Σάρωσε ο πρώτος ημιτελικός – Άγγιξε το 52,7% η τηλεθέαση
Eurovision 2026: Τα Ελγίνεια μάρμαρα, το «Ferto» και ο συμβολισμός που συζητήθηκε μετά την εμφάνιση της Ελλάδας
Eurovision 2026: Τα Ελγίνεια μάρμαρα, το «Ferto» και ο συμβολισμός που συζητήθηκε μετά την εμφάνιση της Ελλάδας