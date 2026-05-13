2026-05-13 11:06:37
Την πρωτιά στην πρωινή ενημερωτική ζώνη κατέκτησε η «Κοινωνία Ώρα Mega» με ιδιαίτερα υψηλό 18.8%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της.
Σε κοντινή απόσταση ακολούθησε το «Happy Day στον Alpha XIII» με 17.3%, διατηρώντας ισχυρή παρουσία στο δυναμικό κοινό.
Η «Ώρα Ελλάδος» σημείωσε 11.8%, ενώ το «Σήμερα» κατέγραψε 7.6%.
Πιο χαμηλά κινήθηκαν το «Καλημέρα Ελλάδα» με 4.2% και το «Νωρίς - Νωρίς» με 3.4%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της ζώνης.
Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΜεσημεριανή ζώνη: Οι «Αποκαλύψεις» σάρωσαν
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ