Την πρωτιά στην πρωινή ενημερωτική ζώνη κατέκτησε η «Κοινωνία Ώρα Mega» με ιδιαίτερα υψηλό 18.8%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της.

Σε κοντινή απόσταση ακολούθησε το «Happy Day στον Alpha XIII» με 17.3%, διατηρώντας ισχυρή παρουσία στο δυναμικό κοινό.

Η «Ώρα Ελλάδος» σημείωσε 11.8%, ενώ το «Σήμερα» κατέγραψε 7.6%.

Πιο χαμηλά κινήθηκαν το «Καλημέρα Ελλάδα» με 4.2% και το «Νωρίς - Νωρίς» με 3.4%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της ζώνης.

