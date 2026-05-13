





Καθαρή πρωτιά στη μεσημεριανή ζώνη για τις «Αποκαλύψεις», που σημείωσαν εξαιρετικό 15.7% και κυριάρχησαν απέναντι στον ανταγωνισμό.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησαν οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» με 9.1%, διατηρώντας σημαντική διαφορά από τα υπόλοιπα προγράμματα.

Το «Live You» κατέγραψε 5.4%, ενώ πιο χαμηλά κινήθηκαν το «Real View» με 2.6% και το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» με 2.5%.

Στο τέλος της κατάταξης βρέθηκε η «Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος» με 2.0%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της ζώνης.

Πηγή: tvnea.com