2026-05-13 11:06:37
Καθαρή πρωτιά στη μεσημεριανή ζώνη για τις «Αποκαλύψεις», που σημείωσαν εξαιρετικό 15.7% και κυριάρχησαν απέναντι στον ανταγωνισμό.
Στη δεύτερη θέση ακολούθησαν οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» με 9.1%, διατηρώντας σημαντική διαφορά από τα υπόλοιπα προγράμματα.
Το «Live You» κατέγραψε 5.4%, ενώ πιο χαμηλά κινήθηκαν το «Real View» με 2.6% και το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» με 2.5%.
Στο τέλος της κατάταξης βρέθηκε η «Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος» με 2.0%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της ζώνης.
Πηγή: tvnea.com
