Ιδιαίτερα θερμή είναι η ανταπόκριση που γνωρίζει η ελληνική συμμετοχή με τον Ακύλα και το τραγούδι «Ferto», το οποίο έχει ήδη προκαλέσει κύμα συγκίνησης και έντονα θετικών σχολίων από το κοινό, χάρη στο δυνατό συναισθηματικό του αποτύπωμα και το ουσιαστικό μήνυμα που μεταφέρει.

Το «Ferto» δεν είναι απλώς ένα τραγούδι· είναι μια βαθιά ανθρώπινη αφήγηση, ένας φόρος τιμής στη μητέρα και στις αμέτρητες θυσίες που κάνει σιωπηλά για τα παιδιά της. Μέσα από τους στίχους και την ερμηνεία του Ακύλα, αναδεικνύεται η ανιδιοτελής αγάπη μιας μάνας, που συχνά βάζει τις ανάγκες των παιδιών της πάνω από τις δικές της, ώστε να μη τους λείψει τίποτα.

Αυτό ακριβώς είναι που φαίνεται να αγγίζει περισσότερο το κοινό. Πολλοί περιγράφουν το τραγούδι ως «γροθιά στο στομάχι», ενώ άλλοι μιλούν για ένα κομμάτι που τους έκανε να αναλογιστούν όσα θεωρούν δεδομένα στην καθημερινότητά τους.

Παράλληλα, το «Ferto» λειτουργεί και ως μια ισχυρή υπενθύμιση για τη σύγχρονη κοινωνία: για το πόσο εύκολα οι άνθρωποι παγιδεύονται στον καταναλωτισμό και στην αδιάκοπη αναζήτηση του «περισσότερου», χάνοντας συχνά από τα μάτια τους όσα έχουν πραγματική αξία — την αγάπη, την οικογένεια, την προσφορά και τις ανθρώπινες σχέσεις.

Ακόμη πιο συγκινητική, όμως, είναι η ίδια η ιστορία του Ακύλα. Ένας άνθρωπος που τραγουδούσε στους δρόμους για να στηρίξει οικονομικά την οικογένειά του, κατάφερε να γράψει ένα τραγούδι που σήμερα εκπροσωπεί την Ελλάδα αγγίζει χιλιάδες ανθρώπους και είναι ένα βήμα πριν την πρώτη θέση του διαγωνισμού.

Μέσα σε έναν κόσμο που κινείται με ταχύτητα και συχνά ξεχνά την ουσία, ο Ακύλας με το «Ferto» φαίνεται να πετυχαίνει κάτι σπάνιο: να σταματά για λίγο τον χρόνο και να καλεί το κοινό να θυμηθεί τι πραγματικά έχει σημασία.

Φίλε Ακύλα, ό,τι κι αν γίνει το Σάββατο, είσαι ήδη νικητής.







Eurovision 2026 – Praise for the Greek Entry: Akylas and “Ferto” Move Audiences with Their Powerful Message

The Greek entry with Akylas and the song Ferto has been receiving an overwhelmingly warm response, already creating a wave of emotion and highly positive reactions from audiences thanks to its strong emotional impact and meaningful message.

“Ferto” is not just a song; it is a deeply human story — a tribute to mothers and the countless sacrifices they silently make for their children. Through the lyrics and Akylas’ heartfelt performance, the song highlights the selfless love of a mother, who often puts her children’s needs above her own so they never have to go without anything.

That is exactly what seems to resonate most with the audience. Many describe the song as “a punch to the stomach,” while others say it made them reflect on the things they often take for granted in everyday life.

At the same time, “Ferto” also serves as a powerful reminder about modern society: how easily people become trapped in consumerism and the endless pursuit of “more,” often losing sight of what truly matters — love, family, compassion, and human connection.

Even more touching, however, is Akylas’ own story. A man who once sang on the streets to financially support his family has now managed to write a song that represents Greece, touches thousands of people, and stands just one step away from winning the competition.

In a world that moves so fast and often forgets what truly matters, Akylas and “Ferto” seem to achieve something rare: they make time stand still for a moment and invite audiences to remember what is truly important.

Dear Akylas, no matter what happens on Saturday, you are already a winner.

Πηγή: tvnea.com