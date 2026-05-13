2026-05-13 16:41:31
Φωτογραφία για Hellenic Train: Διακοπή κυκλοφορίας, λόγω πυρκαγιάς, στο τμήμα Οινόη – Χαλκίδα
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, από τις 14:30 έχει διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Οινόη – Χαλκίδα, εξαιτίας πυρκαγιάς πλησίον της γραμμής.Λόγω του συμβάντος, η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1546 (Αθήνα – Χαλκίδα) ακινητοποιήθηκε στον Σταθμό Οινόης.Για την sidirodromikanea
