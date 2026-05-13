Βραδιά απόλυτης κυριαρχίας για τη Eurovision στην prime time και late night ζώνη, με την ΕΡΤ να καταγράφει εκρηκτικά ποσοστά τηλεθέασης και να αφήνει πίσω κάθε ανταγωνισμό.

Ο Α’ Ημιτελικός της Eurovision σημείωσε εντυπωσιακό 42.7% στο δυναμικό κοινό, μετατρέποντας τη βραδιά σε πραγματικό τηλεοπτικό γεγονός. Παράλληλα, η εκπομπή «Eurovision Night» πριν τον ημιτελικό κατέγραψε επίσης πολύ υψηλό 22.6%, ενώ η late night εκπομπή μετά το τέλος της βραδιάς απογειώθηκε στο 28.2%.

Από τα προγράμματα μυθοπλασίας και ψυχαγωγίας, το «Να Μ’ Αγαπάς» ξεχώρισε με 20.4%, ενώ το «Μπαμπά Σ’ Αγαπώ» ακολούθησε με 18.4%.

Πιο πίσω κινήθηκαν οι «Σούπερ Ήρωες» με 9.6%, ο «Άγιος Έρωτας II» με 9.4% και ο «Σπαγγοραμένος» του STAR επίσης με 9.4%.

Η σειρά «Η Γη της Ελιάς – 5ος Κύκλος» σημείωσε 8.2%, ενώ τα «Έχω Παιδιά – 2ος Κύκλος (E)» κατέγραψαν 8.1% και το «Μία Νύχτα Μόνο» 7.9%.

Χαμηλότερα κινήθηκαν το «The 2Night Show» με 5.7%, το «Grand Hotel» με 5.2% και οι «Μαχητές των Δρόμων 8» (ΣΚΑΪ) με 4.1%.

Στα χαμηλά της βραδιάς βρέθηκαν το «Γιατί Ρε Πατέρα» με 2.7% και ο «Άνθρωπος με τα Χίλια Πρόσωπα» (Open) με μόλις 1.7%.

