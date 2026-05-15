2026-05-15 01:46:16
Φωτογραφία για Πέρασε η Κύπρος - Οι 10 χώρες που προκρίθηκαν από τον Β’ Ημιτελικό στον Μεγάλο Τελικό της Eurovision 2026!

Ο δεύτερος ημιτελικός της Eurovision 2026 ολοκληρώθηκε με μεγάλες εκπλήξεις, εντυπωσιακές εμφανίσεις και πολλές συγκινήσεις. 

Δέκα χώρες κατάφεραν να ξεχωρίσουν μέσα από μια δυνατή βραδιά γεμάτη μουσική, φώτα και μοναδικά performances, κερδίζοντας την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό. Οι συμμετοχές που πέρασαν απέδειξαν πως φέτος ο ανταγωνισμός είναι ιδιαίτερα υψηλός και ο τελικός αναμένεται συναρπαστικός.

Οι χώρες που προκρίθηκαν από τον δεύτερο ημιτελικό στον τελικό της Eurovision 2026 είναι:

• Βουλγαρία

• Ουκρανία

• Νορβηγία

• Αυστραλία

• Ρουμανία

• Μάλτα

• Κύπρος

• Αλβανία

• Δανία

• Τσεχία



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
«Καρατζίκος για Eurovision fans: “Έχουν αρνητική στάση απέναντι στην Ελλάδα εδώ και χρόνια”»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Καρατζίκος για Eurovision fans: “Έχουν αρνητική στάση απέναντι στην Ελλάδα εδώ και χρόνια”»
Κάτοικοι της περιοχής Διακοπτού και Καλαβρύτων προχωρούν την Παρασκευή 15/5 σε συλλαλητήριο για τον Οδοντωτό σιδηρόδρομο.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Κάτοικοι της περιοχής Διακοπτού και Καλαβρύτων προχωρούν την Παρασκευή 15/5 σε συλλαλητήριο για τον Οδοντωτό σιδηρόδρομο.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«Καρατζίκος για Eurovision fans: “Έχουν αρνητική στάση απέναντι στην Ελλάδα εδώ και χρόνια”»
«Καρατζίκος για Eurovision fans: “Έχουν αρνητική στάση απέναντι στην Ελλάδα εδώ και χρόνια”»
Πέμπτη, 14/5/2026: Εργασίες ημέρας
Πέμπτη, 14/5/2026: Εργασίες ημέρας
Αποζημίωση των συνταγών με ΦΥΚ – ΥΠΕΘΑ μηνός Ιανουαρίου 2026
Αποζημίωση των συνταγών με ΦΥΚ – ΥΠΕΘΑ μηνός Ιανουαρίου 2026
Προγραμματισμένη Διακοπή Συστημάτων HMVO – Δευτέρα 18/05/2026
Προγραμματισμένη Διακοπή Συστημάτων HMVO – Δευτέρα 18/05/2026
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (13/5/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (13/5/2026)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Πέμπτη, 14/5/2026: Εργασίες ημέρας
Πέμπτη, 14/5/2026: Εργασίες ημέρας
ΦΥΚ μέσω Ιδιωτικών Φαρμακείων: Ο Πρόεδρος του ΠΦΣ στην πρώτη γραμμή της διεκδίκησης
ΦΥΚ μέσω Ιδιωτικών Φαρμακείων: Ο Πρόεδρος του ΠΦΣ στην πρώτη γραμμή της διεκδίκησης
Αποζημίωση των συνταγών με ΦΥΚ – ΥΠΕΘΑ μηνός Ιανουαρίου 2026
Αποζημίωση των συνταγών με ΦΥΚ – ΥΠΕΘΑ μηνός Ιανουαρίου 2026
Γιώργος Λιάγκας: «Δεν θα έκανα ξανά τηλεοπτικό δίδυμο»
Γιώργος Λιάγκας: «Δεν θα έκανα ξανά τηλεοπτικό δίδυμο»
Παρέμβαση ΕΣΡ: Οδηγίες προς τα ΜΜΕ για προσεκτική κάλυψη τραγικών περιστατικών
Παρέμβαση ΕΣΡ: Οδηγίες προς τα ΜΜΕ για προσεκτική κάλυψη τραγικών περιστατικών