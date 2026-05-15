Ο δεύτερος ημιτελικός της Eurovision 2026 ολοκληρώθηκε με μεγάλες εκπλήξεις, εντυπωσιακές εμφανίσεις και πολλές συγκινήσεις.

Δέκα χώρες κατάφεραν να ξεχωρίσουν μέσα από μια δυνατή βραδιά γεμάτη μουσική, φώτα και μοναδικά performances, κερδίζοντας την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό. Οι συμμετοχές που πέρασαν απέδειξαν πως φέτος ο ανταγωνισμός είναι ιδιαίτερα υψηλός και ο τελικός αναμένεται συναρπαστικός.

Οι χώρες που προκρίθηκαν από τον δεύτερο ημιτελικό στον τελικό της Eurovision 2026 είναι:

• Βουλγαρία

• Ουκρανία

• Νορβηγία

• Αυστραλία

• Ρουμανία

• Μάλτα

• Κύπρος

• Αλβανία

• Δανία

• Τσεχία

