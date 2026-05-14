2026-05-14 22:25:25

Ο ιστορικός Οδοντωτός στα 130 χρόνια της διαδρομής του – που κοσμεί την Αχαΐα κάνοντας ακούραστα το δρομολόγιο Διακοφτό – Καλάβρυτα- λείπει από τους κατοίκους, που απαιτούν την επαναλειτουργία του άμεσα.Για το λόγο αυτό, φορείς και πολίτες της περιοχής Διακοπτού και Καλαβρύτων προχωρούν αύριο, Παρασκευή 15/5 σε συλλαλητήριο για τον Οδοντωτό σιδηρόδρομο,στον κόμβο της Εθνικής Οδού στην Πούντα.Οι sidirodromikanea

