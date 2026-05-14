Στο «Στούντιο 4» της ΕΡΤ φιλοξενήθηκε ο Αντώνης Καρατζίκος, ο οποίος μίλησε ανοιχτά για το κλίμα που, όπως υποστηρίζει, αντιμετωπίζει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια στον διαγωνισμό της Eurovision, σχολιάζοντας παράλληλα και τις φετινές συμμετοχές.

Η συζήτηση ξεκίνησε με αναφορά στη φινλανδική συμμετοχή, με τους παρουσιαστές να σημειώνουν πως το τραγούδι δεν φαίνεται να έχει παρουσιάσει κάτι διαφορετικό σε σχέση με όσα είχαν ήδη φανεί στον εθνικό τελικό της χώρας. Ωστόσο, ο Αντώνης Καρατζίκος στάθηκε κυρίως στο ενδιαφέρον που δείχνουν οι ξένοι fans για άλλες χώρες, επισημαίνοντας ότι «ασχολούνται πολύ περισσότερο με το φιλανδικό τραγούδι παρά με το ελληνικό».

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, θεωρεί πως υπάρχει μια γενικότερη αδιαφορία απέναντι στην ελληνική συμμετοχή, παρά το γεγονός ότι οι fans που επηρεάζουν το κλίμα της Eurovision δεν είναι απαραίτητα πολλοί σε αριθμό. «Είναι αυτοί όμως που κομίζουν τις εντυπώσεις στον υπόλοιπο κόσμο», σημείωσε, εξηγώντας ότι αυτό είναι κάτι που του προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση.

Ο ίδιος μάλιστα έκανε λόγο ακόμη και για «πολεμική απέναντι στην Ελλάδα», υποστηρίζοντας ότι το κλίμα έχει αλλάξει σημαντικά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Θυμήθηκε την εποχή πριν από τη νίκη της Ελλάδας στη Eurovision, αλλά και τη μεγάλη επιτυχία με τον Σάκη Ρουβά, όταν – όπως είπε – οι ξένοι fans στήριζαν θερμά τη χώρα μας και πανηγύριζαν μαζί με τους Έλληνες στις αρένες του διαγωνισμού.

«Κάποια στιγμή η επιτυχία της Ελλάδας έγινε μόνιμο πράγμα και αυτό γύρισε λίγο μπούμερανγκ απέναντί μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, συνδέοντας την αλλαγή στάσης και με την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Σύμφωνα με τον ίδιο, δημιουργήθηκε σταδιακά μια αρνητική εικόνα για τη χώρα στο εξωτερικό, η οποία επηρέασε και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η Ελλάδα στη Eurovision.

Ο Αντώνης Καρατζίκος εξέφρασε την άποψη ότι ορισμένοι στην Ευρώπη εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν την Ελλάδα ως μια χώρα «που δεν μπορεί να είναι ισότιμα στην Ευρώπη», ενώ υπογράμμισε πως αυτή η νοοτροπία δεν περιορίζεται μόνο σε νεαρές ηλικίες αλλά συναντάται και σε μεγαλύτερους ηλικιακά fans του διαγωνισμού.

Κατά τη διάρκεια της κουβέντας έγινε αναφορά και στην Klavdia, με τους συνομιλητές να συμφωνούν ότι και η περσινή ελληνική εκπροσώπηση είχε βρεθεί αντιμέτωπη με ένα παρόμοιο, όχι ιδιαίτερα θετικό, κλίμα από μερίδα του ευρωπαϊκού κοινού.

Πηγή: tvnea.com