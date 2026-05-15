Η ελληνική συμμετοχή στη φετινή Eurovision 2026 φαίνεται να χάνει δυναμική στα στοιχηματικά γραφεία, καθώς η Ελλάδα υποχωρεί σταδιακά στις προβλέψεις για τη νίκη. Αν και για αρκετές εβδομάδες βρισκόταν σταθερά μέσα στην πρώτη τριάδα, πλέον καταγράφεται αισθητή πτώση, με τις πιθανότητες νίκης να κυμαίνονται περίπου στο 8%, σύμφωνα με τις τελευταίες αποδόσεις των bookmakers.

Η πορεία αυτή προκαλεί προβληματισμό στους φίλους του διαγωνισμού, ιδιαίτερα γιατί η ελληνική συμμετοχή είχε αρχικά δημιουργήσει μεγάλες προσδοκίες και έντονο ενδιαφέρον στο κοινό της Eurovision. Οι αλλαγές στις αποδόσεις συνήθως αντανακλούν τη συνολική εικόνα που διαμορφώνεται διεθνώς — από τις πρόβες και τη σκηνική παρουσία μέχρι την επικοινωνιακή στρατηγική των αποστολών.

Και εδώ ακριβώς αρχίζει η συζήτηση γύρω από τον Ακύλα. Παρότι το τραγούδι εξακολουθεί να έχει υποστηρικτές, ολοένα και περισσότεροι σχολιάζουν αρνητικά την εικόνα που παρουσιάζει ο καλλιτέχνης στις δημόσιες εμφανίσεις και στις συνεντεύξεις του. Σε μια διοργάνωση όπου η συνολική παρουσία μετρά σχεδόν όσο και το ίδιο το τραγούδι, η στάση, το ύφος και η επικοινωνία παίζουν καθοριστικό ρόλο.

Υπάρχει η αίσθηση ότι η ελληνική αποστολή χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή στη δημόσια εικόνα που εκπέμπει. Για αρκετούς τηλεθεατές, η Ελλάδα δεν επέλεξε απλώς ένα τραγούδι, αλλά και μια εκπροσώπηση που οφείλει να αντανακλά επαγγελματισμό, σοβαρότητα και σεβασμό προς το κοινό που τη στηρίζει. Οι υπερβολές τα νιαουρίσματα και οι εκκεντρικές εμφανίσεις στις συνεντεύξεις μπορεί τελικά να κοστίσουν περισσότερο απ’ όσο φαίνεται στα social media.

Μάλιστα, δεν είναι λίγοι εκείνοι που τονίζουν πως το ελληνικό κοινό δεν ψήφισε αυτή τη συγκεκριμένη εικόνα και την εκκεντρική δημόσια παρουσία του Ακύλα για να εκπροσωπήσει τη χώρα στη Eurovision. Άλλο η καλλιτεχνική ταυτότητα και άλλο η εικόνα που τελικά προβάλλεται διεθνώς σε μια τόσο απαιτητική διοργάνωση.

Η Eurovision δεν κρίνεται μόνο στη σκηνή του τελικού. Κρίνεται και στις εντυπώσεις που δημιουργούνται καθημερινά πριν από αυτόν. Και αυτή τη στιγμή, η Ελλάδα δείχνει να χάνει έδαφος εκεί ακριβώς όπου μέχρι πρόσφατα είχε αρχίσει να κερδίζει.

Πηγή: tvnea.com