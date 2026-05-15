2026-05-15 13:35:19
Φωτογραφία για Eurovision 2026: Η Ζαρίφη αποκάλυψε τι συνέβη με την Έφη Παπαθεοδώρου και τον Ακύλα
Η Κατερίνα Ζαρίφη αποκάλυψε σήμερα μέσα από το «Buongiorno» τι συνέβη τελικά με την Έφη Παπαθεοδώρου και γιατί δεν τη είδαμε στη Eurovision 2026 στο πλευρό του Ακύλα.

Όπως ανέφερε, ο Γιώργος Καπουτζίδης της εξήγησε πως επρόκειτο ουσιαστικά για μια παρεξήγηση από την πλευρά της αγαπημένης ηθοποιού.

Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν, η Έφη Παπαθεοδώρου επρόκειτο να συμμετάσχει σε γύρισμα για το νέο video clip του Ακύλα, το οποίο τελικά δεν πραγματοποιήθηκε λόγω έλλειψης χρόνου. Ωστόσο, η ίδια είχε την εντύπωση πως το συγκεκριμένο γύρισμα αφορούσε τη μετάβαση στη Βιέννη για τη Eurovision, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί η σύγχυση.

«Με πήρε κατευθείαν ο Γιώργος Καπουτζίδης, γιατί έχει μεγάλη ευαισθησία και μεγάλη αγάπη με την Έφη Παπαθεοδώρου, για να μου ξεκαθαρίσει τι ακριβώς έχει συμβεί. Ο Γιώργος μού αποκάλυψε ότι η Έφη Παπαθεοδώρου είχε κανονίσει να κάνει ένα γύρισμα για βίντεο κλιπ του Ακύλα που θα βγει μετά τη Eurovision.

Είναι ένα τραγούδι που θα κυκλοφορήσει αμέσως μετά τη Eurovision. Αυτό το γύρισμα δεν πρόλαβε να γίνει. Έγινε μια παρερμήνευση, δεν κατάλαβε καλά η Έφη Παπαθεοδώρου και νόμιζε ότι αυτό θα ήταν για παρουσίαση εδώ, στη Eurovision. Είναι για το καινούργιο κομμάτι του Ακύλα που θα βγει αμέσως μετά», είπε η Κατερίνα Ζαρίφη.

Πηγή: tvnea.com
