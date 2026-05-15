2026-05-15 10:38:12
Στην κορυφή της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης βρέθηκε η «Super Κατερίνα. V», η οποία σημείωσε 14.4% στο δυναμικό κοινό και διατήρησε το προβάδισμα απέναντι στον ανταγωνισμό.

Το «Το Πρωινό» ακολούθησε με 12.0%, ενώ το «Buongiorno» και το «Breakfast@Star» κατέγραψαν ακριβώς το ίδιο ποσοστό, 10.6%, δίνοντας μάχη για τις επόμενες θέσεις.

Πιο πίσω κινήθηκαν οι «Αταίριαστοι» με 6.7% και το «Πρωίαν σε είδον» με 5.9%.

Στα χαμηλότερα επίπεδα της ζώνης βρέθηκε το «10 Παντού» με 4.4%.



Πηγή: tvnea.com
Κατατέθηκαν τα χρήματα για συνταγές Παχυσαρκίας και Colon Test
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: «Happy Day» και Mega σε μάχη κορυφής
