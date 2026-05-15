2026-05-15 09:49:40
Φωτογραφία για Eurovision 2026: Σαρωτικός ο Β’ Ημιτελικός στην τηλεθέαση – «Άγγιξε» το 42,8% η κορύφωση της βραδιάς

 



Εντυπωσιακή ήταν η πορεία του Β’ Ημιτελικού της Eurovision 2026 στους πίνακες τηλεθέασης, με το ενδιαφέρον του κοινού να αυξάνεται λεπτό προς λεπτό και τη βραδιά να ολοκληρώνεται με εξαιρετικά υψηλές επιδόσεις.

Ο μέσος όρος της μετάδοσης διαμορφώθηκε στο 35,6%, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά πως ο μουσικός διαγωνισμός παραμένει ένα από τα πιο ισχυρά τηλεοπτικά γεγονότα της χρονιάς.

Αναλυτικά τα τέταρτα της τηλεθέασης:

22:00 – 22:14 | 27,6% 22:15 – 22:29 | 31,7% 22:30 – 22:44 | 33,0% 22:45 – 22:59 | 34,3% 23:00 – 23:14 | 32,5% 23:15 – 23:29 | 36,3% 23:30 – 23:44 | 40,1% 23:45 – 23:59 | 42,1% 00:00 – 00:14 | 42,8%

Η φετινή Eurovision φαίνεται πως έχει καταφέρει να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού, με τη δυναμική της διοργάνωσης να αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στους πίνακες τηλεθέασης.



Πηγή: tvnea.com
