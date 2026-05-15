2026-05-15 10:38:12
Φωτογραφία για Πρωινή ενημερωτική ζώνη: «Happy Day» και Mega σε μάχη κορυφής

  Οριακή μάχη για την κορυφή καταγράφηκε στην πρωινή ενημερωτική ζώνη, με το «Happy Day στον Alpha XIII» να περνά πρώτο με 14.9% στο δυναμικό κοινό.

Σε πολύ κοντινή απόσταση ακολούθησε η «Κοινωνία Ώρα Mega» με 14.5%, διατηρώντας ισχυρή παρουσία στη ζώνη.

Η «Ώρα Ελλάδος» σημείωσε υψηλό 12.3%, ενώ το «Καλημέρα Ελλάδα» κατέγραψε 8.7% και το «Σήμερα» 8.1%.

Πιο χαμηλά κινήθηκε το «Νωρίς - Νωρίς» με 5.6%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της πρωινής τηλεοπτικής μάχης.



Πηγή: tvnea.com
