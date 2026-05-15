





Η βραδιά ανήκε ολοκληρωτικά στη Eurovision, με τον Β’ Ημιτελικό του 70ού Πανευρωπαϊκού Διαγωνισμού Τραγουδιού Eurovision να σημειώνει εκρηκτικό 35.7% στο δυναμικό κοινό και να κυριαρχεί απόλυτα στην prime time ζώνη.

Εντυπωσιακή ήταν και η επίδοση της εκπομπής «Eurovision Night», η οποία κατέγραψε επίσης πολύ υψηλό 32.0%, επιβεβαιώνοντας το τεράστιο ενδιαφέρον του κοινού για τη φετινή διοργάνωση.

Από τα υπόλοιπα προγράμματα της βραδιάς, το «Το Σόι Σου VI» ξεχώρισε με 20.6%, ενώ το «Να Μ’ Αγαπάς» ακολούθησε με 18.6%.

Ο «Άγιος Έρωτας II» σημείωσε 12.5%, ενώ το «MasterChef 10» κατέγραψε 10.2%.

Πιο πίσω κινήθηκαν το «Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος» και το «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι», που σημείωσαν από 8.2%, ενώ η σειρά «Μία Νύχτα Μόνο» βρέθηκε στο 7.9%.

Οι «Σούπερ Ήρωες (E)» και η ταινία «Η Αρπαγή» (ΣΚΑΪ) κατέγραψαν από 7.5%, ενώ τα «Έχω Παιδιά – 2ος Κύκλος (E)» σημείωσαν 6.2% και η «Γη της Ελιάς – 5ος Κύκλος» 6.4%.

Το «Mega Stories» κινήθηκε στο 6.9%, ενώ πιο χαμηλά βρέθηκαν το «The Roadshow (E)» με 5.1% και το «Cinderela Nights» με μόλις 2.2%.

Πηγή: tvnea.com