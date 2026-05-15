2026-05-15 12:23:15
Φωτογραφία για Μεσημεριανή ζώνη: Πρώτες οι «Αποκαλύψεις»

 



Στην κορυφή της μεσημεριανής ζώνης βρέθηκαν οι «Αποκαλύψεις», που σημείωσαν 12.3% και διατήρησαν καθαρό προβάδισμα απέναντι στον ανταγωνισμό.

Ανεβασμένο εμφανίστηκε το «Live You», το οποίο κατέγραψε 8.9%, ενώ οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» ακολούθησαν με 7.6%.

Πιο χαμηλά κινήθηκε το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» με 2.7%, ενώ το «Real View» σημείωσε 1.9%.

Στο τέλος της κατάταξης βρέθηκε η «Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος» με 1.8%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της ζώνης.



Πηγή: tvnea.com
