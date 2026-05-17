2026-05-17 09:55:38
Φωτογραφία για Eurovision 2026: Σάρωσε σε τηλεθέαση ο μεγάλος τελικός – Άγγιξε το 83,8%

 



Με εντυπωσιακά ποσοστά τηλεθέασης ολοκληρώθηκε χθες ο μεγάλος τελικός του Eurovision Song Contest 2026, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά πως ο μουσικός διαγωνισμός παραμένει ένα από τα πιο δυνατά τηλεοπτικά γεγονότα της χρονιάς.

Η βραδιά κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού από την αρχή μέχρι και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, με τα ποσοστά να κινούνται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια της μετάδοσης. Ο μεγάλος τελικός σημείωσε μέσο όρο 72,1%, ενώ στα τελευταία λεπτά της ανακοίνωσης των βαθμολογιών η τηλεθέαση εκτοξεύθηκε, φτάνοντας μέχρι και το εντυπωσιακό 83,8%.

Αναλυτικά τα τέταρτα της τηλεθέασης:

22:00 – 22:14 | 60,9%

22:15 – 22:29 | 69,6%

22:30 – 22:44 | 74,8%

22:45 – 22:59 | 67,4%

23:00 – 23:14 | 70,2%

23:15 – 23:29 | 68,6%

23:30 – 23:44 | 68,4%

23:45 – 23:59 | 70,3%

00:00 – 00:14 | 67,4%

00:15 – 00:29 | 70,4%

00:30 – 00:44 | 72,7%

00:45 – 00:59 | 72,5%

01:00 – 01:14 | 76,5%

01:15 – 01:29 | 78,9%

01:30 – 01:44 | 81,2%

01:45 – 01:59 | 83,8%



Πηγή: tvnea.com
