Η είδηση στην οποία αναφέρεσαι αφορά μια νέα τεχνολογία που δοκιμάζει η Microsoft, με την ονομασία "Low Latency Profile" (Προφίλ Χαμηλής Καθυστέρησης). Πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο που τα Windows 11 διαχειρίζονται τους πόρους του επεξεργαστή, υιοθετώντας μια στρατηγική που το macOS χρησιμοποιεί εδώ και χρόνια.

Ακολουθούν οι βασικές λεπτομέρειες για το πώς αυτή η λειτουργία κάνει το σύστημα πιο «σβέλτο»:

1. Η φιλοσοφία πίσω από την ταχύτητα

Αντί ο επεξεργαστής να περιμένει να «ανεβάσει στροφές» σταδιακά όταν του ζητείται μια εργασία, το Low Latency Profile αναγκάζει την CPU να φτάνει στη μέγιστη συχνότητά της ακαριαία (για 1 έως 3 δευτερόλεπτα) μόλις ο χρήστης κάνει μια ενέργεια υψηλής προτεραιότητας, όπως:

Το άνοιγμα του μενού Έναρξη (Start Menu).

Το κλικ σε context menus (δεξί κλικ).

Την εκκίνηση εφαρμογών.

2. Η σύγκριση με το macOS

Η προσέγγιση αυτή θυμίζει έντονα το macOS, το οποίο χρησιμοποιεί το σύστημα Quality of Service (QoS) για να δίνει άμεσες «ενέσεις» ισχύος σε ενέργειες που επηρεάζουν την αίσθηση της ταχύτητας στον χρήστη. Στελέχη της Microsoft (όπως ο Scott Hanselman) υπερασπίστηκαν τη νέα λειτουργία, σημειώνοντας ότι η Apple το κάνει αυτό εδώ και καιρό προσφέροντας μια εξαιρετικά ομαλή εμπειρία χρήσης, και ήρθε η ώρα να το δούμε και στα Windows.

3. Εντυπωσιακά αποτελέσματα στις δοκιμές

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από το "Windows K2" (το εσωτερικό project της Microsoft για την αναβάθμιση της απόδοσης), οι βελτιώσεις είναι θεαματικές:

Μενού Έναρξη: Έως και 70% ταχύτερη απόκριση.

Εφαρμογές (Edge, Outlook): Έως και 40% ταχύτερος χρόνος φόρτωσης.

Παλαιότερα PC: Τα οφέλη είναι ακόμα πιο ορατά σε μηχανήματα με περιορισμένους πόρους, που μέχρι τώρα ένιωθαν «βαριά».

[!IMPORTANT] Τι γίνεται με την μπαταρία; Αν και η CPU «τερματίζει» για λίγο, η Microsoft υποστηρίζει ότι η επίδραση στην αυτονομία και στη θερμοκρασία είναι αμελητέα, ακριβώς επειδή η ώθηση διαρκεί ελάχιστα δευτερόλεπτα — όσο χρειάζεται για να νιώσει ο χρήστης το σύστημα ακαριαίο.

Η λειτουργία αυτή βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε φάση δοκιμών μέσω του προγράμματος Windows Insider και αναμένεται να ενσωματωθεί σε μελλοντική ενημέρωση του λειτουργικού, κάνοντας τα Windows 11 να φαίνονται επιτέλους τόσο γρήγορα όσο υπόσχονταν στην κυκλοφορία τους.

