2026-05-17 09:55:38
Φωτογραφία για Eurovision 2026: 7η πέρασε η Ελλάδα από τον ημιτελικό και κατέληξε στην 10η στον τελικό - Έτσι μας ψήφισαν



Μπορεί να μην κατάφερε να βρεθεί στην κορυφή του πίνακα, ωστόσο η Ελλάδα είχε μια ιδιαίτερα αξιοπρεπή πορεία στη Eurovision 2026, με τον Ακύλα και το «Ferto» να κερδίζουν το χειροκρότημα του κοινού και να αφήνουν θετικές εντυπώσεις στη σκηνή του διαγωνισμού.

Η ελληνική συμμετοχή στον Α’ Ημιτελικό, κατέκτησε την 7η θέση με 159 βαθμούς συνολικά. Το «Ferto» απέσπασε 71 βαθμούς από το televoting και 88 από τις κριτικές επιτροπές, δείχνοντας πως υπήρξε ισορροπημένη στήριξη τόσο από το κοινό όσο και από τους juries.

Στον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026, η Ελλάδα ολοκλήρωσε την πορεία της στην 10η θέση, συγκεντρώνοντας συνολικά 220 βαθμούς. Ο Ακύλας έλαβε 147 βαθμούς από το κοινό και 73 από τις επιτροπές, σε μια βραδιά με πολύ ισχυρό ανταγωνισμό και υψηλό επίπεδο συμμετοχών.

Παρά το γεγονός ότι αρκετοί fans περίμεναν ένα ακόμη καλύτερο πλασάρισμα, η ελληνική αποστολή κατάφερε να βρεθεί μέσα στο Top 10 της Ευρώπης, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του «Ferto» και τη σκηνική παρουσία του Ακύλα, που συζητήθηκε έντονα στα social media και στους κύκλους των eurofans.

Μεγάλη νικήτρια της βραδιάς αναδείχθηκε η Βουλγαρία με τη Dara και το «Bangaranga».

Α ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ 





ΤΕΛΙΚΟΣ 



Έτσι μας ψήφισαν 







Πηγή: tvnea.com
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Κριτική για Eurovision 2026: Τα στοιχήματα, οι λάθος προσδοκίες και το ελληνικό «FERTO» που χάθηκε στη σκηνή
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Κριτική για Eurovision 2026: Τα στοιχήματα, οι λάθος προσδοκίες και το ελληνικό «FERTO» που χάθηκε στη σκηνή
Πώς μπορούν οι αστροναύτες να μετρήσουν το βάρος τους στο διάστημα
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πώς μπορούν οι αστροναύτες να μετρήσουν το βάρος τους στο διάστημα
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Κριτική για Eurovision 2026: Τα στοιχήματα, οι λάθος προσδοκίες και το ελληνικό «FERTO» που χάθηκε στη σκηνή
Κριτική για Eurovision 2026: Τα στοιχήματα, οι λάθος προσδοκίες και το ελληνικό «FERTO» που χάθηκε στη σκηνή
Eurovision 2026: Σάρωσε σε τηλεθέαση ο μεγάλος τελικός – Άγγιξε το 83,8%
Eurovision 2026: Σάρωσε σε τηλεθέαση ο μεγάλος τελικός – Άγγιξε το 83,8%
Eurovision 2026: Οι πρώτες δηλώσεις του Ακύλα μετά τον τελικό – «Πάλι κουβά!Δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη»
Eurovision 2026: Οι πρώτες δηλώσεις του Ακύλα μετά τον τελικό – «Πάλι κουβά!Δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη»
Eurovision 2026: Στη 10η θέση η Ελλάδα με τον Ακύλα και το «Ferto»
Eurovision 2026: Στη 10η θέση η Ελλάδα με τον Ακύλα και το «Ferto»
Eurovision 2026: Η Βουλγαρία κατέκτησε την κορυφή του διαγωνισμού
Eurovision 2026: Η Βουλγαρία κατέκτησε την κορυφή του διαγωνισμού
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Eurovision 2026: Σάρωσε σε τηλεθέαση ο μεγάλος τελικός – Άγγιξε το 83,8%
Eurovision 2026: Σάρωσε σε τηλεθέαση ο μεγάλος τελικός – Άγγιξε το 83,8%
Ολοκληρώθηκε ο μεγαλύτερος έως τώρα τρισδιάστατος χάρτης του Σύμπαντος
Ολοκληρώθηκε ο μεγαλύτερος έως τώρα τρισδιάστατος χάρτης του Σύμπαντος
ΤΑ Windows 11 ΘΑ ΕΚΚΙΝΟΥΝ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ ΜΕ ΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ....macOS
ΤΑ Windows 11 ΘΑ ΕΚΚΙΝΟΥΝ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ ΜΕ ΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ....macOS
Κυριακή του Τυφλού, η Αιτωλοακαρνανία γιορτάζει του Αγίους της.
Κυριακή του Τυφλού, η Αιτωλοακαρνανία γιορτάζει του Αγίους της.
Eurovision 2026: Οι πρώτες δηλώσεις του Ακύλα μετά τον τελικό – «Πάλι κουβά!Δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη»
Eurovision 2026: Οι πρώτες δηλώσεις του Ακύλα μετά τον τελικό – «Πάλι κουβά!Δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη»