





Μπορεί να μην κατάφερε να βρεθεί στην κορυφή του πίνακα, ωστόσο η Ελλάδα είχε μια ιδιαίτερα αξιοπρεπή πορεία στη Eurovision 2026, με τον Ακύλα και το «Ferto» να κερδίζουν το χειροκρότημα του κοινού και να αφήνουν θετικές εντυπώσεις στη σκηνή του διαγωνισμού.

Η ελληνική συμμετοχή στον Α’ Ημιτελικό, κατέκτησε την 7η θέση με 159 βαθμούς συνολικά. Το «Ferto» απέσπασε 71 βαθμούς από το televoting και 88 από τις κριτικές επιτροπές, δείχνοντας πως υπήρξε ισορροπημένη στήριξη τόσο από το κοινό όσο και από τους juries.

Στον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026, η Ελλάδα ολοκλήρωσε την πορεία της στην 10η θέση, συγκεντρώνοντας συνολικά 220 βαθμούς. Ο Ακύλας έλαβε 147 βαθμούς από το κοινό και 73 από τις επιτροπές, σε μια βραδιά με πολύ ισχυρό ανταγωνισμό και υψηλό επίπεδο συμμετοχών.

Παρά το γεγονός ότι αρκετοί fans περίμεναν ένα ακόμη καλύτερο πλασάρισμα, η ελληνική αποστολή κατάφερε να βρεθεί μέσα στο Top 10 της Ευρώπης, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του «Ferto» και τη σκηνική παρουσία του Ακύλα, που συζητήθηκε έντονα στα social media και στους κύκλους των eurofans.

Μεγάλη νικήτρια της βραδιάς αναδείχθηκε η Βουλγαρία με τη Dara και το «Bangaranga».

