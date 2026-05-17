Η Eurovision Song Contest 2026 πέρασε στην ιστορία, όμως φέτος άφησε πίσω της πολλά ερωτήματα, αρκετή απογοήτευση και κυρίως την αίσθηση πως κάποια πράγματα κρίθηκαν πολύ διαφορετικά από αυτό που πραγματικά είδαμε πάνω στη σκηνή.

Η Βουλγαρία δεν άξιζε την πρωτιά

Θα το πούμε ξεκάθαρα. Για εμάς, η Βουλγαρία δεν άξιζε τη νίκη. Ήταν μια συμμετοχή προσεγμένη, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είχε εκείνη τη δύναμη, το συναίσθημα ή τη σκηνική παρουσία που για εμένα ήταν απαράδεκτη , θα δικαιολογούσε την πρώτη θέση στον φετινό διαγωνισμό.

Αυτό που προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση ήταν η στάση των κριτικών επιτροπών. Οι βαθμολογίες που πήρε η Βουλγαρία έμοιαζαν σχεδόν «στοχευμένες», σαν να υπήρχε μια ξεκάθαρη προσπάθεια να στηριχθεί δυνατά ώστε να φτάσει οπωσδήποτε στην κορυφή, ακόμη κι αν το televoting δεν της έδινε την απαραίτητη ώθηση.

Και κάπου εκεί γεννήθηκαν εύλογες απορίες για το πώς ακριβώς κρίθηκαν φέτος οι συμμετοχές.

Το Ισραήλ ήταν ο πραγματικός νικητής

Αν υπήρχε μία χώρα που για εμάς άξιζε πραγματικά τη νίκη, αυτή ήταν το Ισραήλ.

Μια ολοκληρωμένη συμμετοχή, με δυνατή σκηνική παρουσία, συναίσθημα, ταυτότητα και τραγούδι που μπορούσε να σταθεί νικητήριο από την πρώτη μέχρι την τελευταία νότα. Ήταν από τις λίγες συμμετοχές που κατάφεραν να δημιουργήσουν πραγματική σύνδεση με τον τηλεθεατή και να αφήσουν αποτύπωμα.

Τα στοιχήματα «φούσκωσαν» τη Φινλανδία και παρέσυραν κόσμο

Η Φιλανδία έζησε ίσως τη μεγαλύτερη προσγείωση της βραδιάς. Για μήνες βρισκόταν στην κορυφή των στοιχημάτων, παρουσιαζόταν ως φαβορί για τη νίκη και τελικά κατέληξε μόλις στην έκτη θέση.

Και αυτή είναι άλλη μια απόδειξη πως τα στοιχήματα όχι μόνο πέφτουν συχνά έξω, αλλά δημιουργούν και μια τεράστια ψευδαίσθηση γύρω από ορισμένες συμμετοχές. Χτίζουν προσδοκίες, ανεβάζουν τον πήχη υπερβολικά ψηλά και στο τέλος αφήνουν πίσω μόνο απογοήτευση.

Δυστυχώς, φέτος την «πατήσαμε» κι εμείς σε έναν βαθμό, πιστεύοντας πως η δυναμική που εμφάνιζε η Ελλάδα θα μεταφραζόταν και στο αποτέλεσμα.

Το μεγάλο λάθος της ελληνικής συμμετοχής ήταν το staging

Η Ελλάδα είχε στα χέρια της ένα τραγούδι με τεράστια δυναμική. Το «FERTO» του Ακύλας είχε ένταση, ρυθμό, χαρακτήρα και τη δυνατότητα να προκαλέσει πραγματικό χαμό στη σκηνή.

Η σκηνική παρουσία το μεγάλο λάθος

Το σκηνικό στήσιμο του Φωκά Ευαγγελινού εγκλώβισε το τραγούδι αντί να το απογειώσει. Τα δωμάτια πάνω στη σκηνή όχι μόνο δεν πρόσφεραν κάτι ουσιαστικό, αλλά αφαίρεσαν όλη τη ζωντάνια, την κίνηση και τη δυναμική που χρειαζόταν το συγκεκριμένο κομμάτι.

Αντί να δούμε φώτα, ένταση, γρήγορες εναλλαγές, οθόνες να «γράφουν» τηλεοπτικά και ένα πραγματικό υπερθέαμα, είδαμε μια σκηνική προσέγγιση που έδειχνε παλιά και περιορισμένη. Ένα ντεμοντέ στήσιμο που ουσιαστικά «έπνιξε» το τραγούδι.

Και το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι πως χάθηκε τελικά η ίδια η «μαγική λέξη» του τραγουδιού. Αυτό το στοιχείο που έκανε τον κόσμο να θυμάται το «FERTO» και να συνδέεται μαζί του. Πάντως στον ελληνικό τελικό η παρουσία μας ήταν κατά πολύ καλύτερη...και πιο δυναμική τόσο χορευτικά όσο και σκηνοθετικά...

Ο μόνος που δεν φταίει είναι ο Ακύλας

Αν υπάρχει ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να κατηγορηθεί για το τελικό αποτέλεσμα, αυτός είναι ο Ακύλας.

Ο ίδιος έδωσε πάνω στη σκηνή το 1000% του εαυτού του. Ερμηνευτικά, ενεργειακά και φωνητικά στάθηκε όσο καλύτερα μπορούσε σε μια εξαιρετικά απαιτητική συμμετοχή.

Το πρόβλημα δεν ήταν ποτέ ο ίδιος ή το τραγούδι. Το πρόβλημα ήταν πως η σκηνική εικόνα δεν κατάφερε ποτέ να υπηρετήσει αυτό που πραγματικά ήταν το «FERTO». Και κάπως έτσι, η Ελλάδα έχασε μια πολύ μεγαλύτερη ευκαιρία απ’ αυτή που τελικά έδειξε το αποτέλεσμα.

