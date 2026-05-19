Ο Γιώργος Λιάγκας τοποθετήθηκε με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο για όσα συνέβησαν γύρω από τη φετινή ελληνική συμμετοχή στη Eurovision, αφήνοντας ξεκάθαρες αιχμές για τη διαχείριση της ΕΡΤ απέναντι στην αποστολή. Ο παρουσιαστής εξέφρασε την ενόχλησή του, υποστηρίζοντας πως αντί να επικρατήσει κλίμα στήριξης και αισιοδοξίας για την εκπρόσωπο της Ελλάδας, δημιουργήθηκε ένα αρνητικό περιβάλλον γεμάτο αμφισβήτηση και επικρίσεις, το οποίο –όπως ανέφερε– επηρέασε αρνητικά την συνολική προσπάθεια.



«Τα έχει ακούσει αδίκως και με όλα αυτά που του φορτώσαμε, αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη. Δικαίως κι εγώ δεν θα είχα διάθεση να πάω την επόμενη μέρα»



«Μας καλλιέργησαν την ιστορία ότι θα βγούμε πρώτοι. Λέγαμε “κάτι ξέρει η ΕΡΤ” και βλέπουμε στον ημιτελικό ότι οριακά περάσαμε. Για τρεις θέσεις περάσαμε, βγήκαμε έβδομοι»



«Είχαν δημιουργήσει στο παιδί αυτό ότι θα φέρει την πρωτιά μετά από χρόνια. Ο Μητσοτάκης πήγαινε εκεί και έλεγε “φέρ’ το μας” και το παιδί παραλίγο να αποκλειστεί. Του είχαν φουσκώσει τα μυαλά και το παιδί κράσαρε. Γιατί, αγόρι μου, να ζητήσεις συγγνώμη; Εμείς να σου ζητήσουμε συγγνώμη που σου φορτώσαμε ένα βάρος που δεν σου ανήκε. Εσύ εκπροσώπησες τη χώρα και το έκανες τέλεια… Μην μασάς και μην έχεις αγκυλώσεις με την ΕΡΤ. Χεσ’ την την ΕΡΤ, κάνε την καριέρα σου. Τελειώνει η ΕΡΤ εκεί. Χαμηλά σε κράτησαν, δεν σε άφησαν να πετάξεις. Ήσουν αετός και σε έκαναν γλάρο».



Πηγή: tvnea.com



