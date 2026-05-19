2026-05-19 13:19:00
Φωτογραφία για Γιώργος Λιάγκας: Η απαράδεχτη συμπεριφορά του Λιάγκα στον αέρα...
Ο Γιώργος Λιάγκας εξέφρασε άκομψα την ενόχλησή του το πρωί της Τρίτης 19/5, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τη Eurovision, όταν αντιλήφθηκε πως το τηλεοπτικό πλάνο της εκπομπής στον ΑΝΤ1 δεν τον κάλυπτε όπως θα ήθελε στον αέρα.

Ο παρουσιαστής διέκοψε για λίγο τη ροή της κουβέντας και, εμφανώς ενοχλημένος, σχολίασε σε έντονο τόνο το κάδρο της μετάδοσης, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Μην μου κόβεται το κεφάλι, παιδιά!». ΕΕΕιιι . ΕΕΕΕ είπε ο παρουσιαστής χτυπώντας μάλιστα και παλαμάκια. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα συνέχισε εμφανώς φορτισμένος: «Θα κάνω και σκηνοθεσία, δεν με πειράζει. Δεν μπορώ πια άλλο…».

«Τι να κάνω ρε γαμ..  σε αυτή την εκπομπή πια; Δεν πειράζει, ενάμισης μήνας έμεινε να πάω στο σπίτι μου, να πάω στο διάολο, να τελειώνει η φασαρία… Δεν αντέχω άλλο, δεν αντέχω άλλο.. Ενάμισης μήνας έμεινε… Αχ, Θέε μου…», κατέληξε.

ΣΧΟΛΙΟ: Λίγο κάπου το χάνεις αγαπητέ Λιάγκα. Τι συμπεριφορά είναι αυτή  απέναντι σε τεχνικό ή ακόμα και στον σκηνοθέτη και μάλιστα στον αέρα. Λίγο σεβασμός δεν βλάπτει... 

Πηγή: tvnea.com
