2026-05-19 10:29:03
Με άνεση στην κορυφή της πρωινής ενημερωτικής ζώνης βρέθηκε η «Κοινωνία Ώρα Mega», η οποία σημείωσε εξαιρετικό 21.8% στο δυναμικό κοινό.
Σε υψηλά επίπεδα κινήθηκε και το «Happy Day στον Alpha XIII», που κατέγραψε 18.6%, παραμένοντας μία από τις πιο δυνατές παρουσίες της ζώνης.
Το «Σήμερα» και η «Ώρα Ελλάδος» σημείωσαν από 9.8%, δίνοντας μάχη για την τρίτη θέση.
Πιο πίσω ακολούθησε το «Καλημέρα Ελλάδα» με 7.2%, ενώ το «Νωρίς – Νωρίς» κατέγραψε 5.8%.
Πηγή: tvnea.com
