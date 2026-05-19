Με άνεση στην κορυφή της πρωινής ενημερωτικής ζώνης βρέθηκε η «Κοινωνία Ώρα Mega», η οποία σημείωσε εξαιρετικό 21.8% στο δυναμικό κοινό.

Σε υψηλά επίπεδα κινήθηκε και το «Happy Day στον Alpha XIII», που κατέγραψε 18.6%, παραμένοντας μία από τις πιο δυνατές παρουσίες της ζώνης.

Το «Σήμερα» και η «Ώρα Ελλάδος» σημείωσαν από 9.8%, δίνοντας μάχη για την τρίτη θέση.

Πιο πίσω ακολούθησε το «Καλημέρα Ελλάδα» με 7.2%, ενώ το «Νωρίς – Νωρίς» κατέγραψε 5.8%.

Πηγή: tvnea.com