





Η φετινή διοργάνωση της Eurovision Song Contest 2026 δεν άφησε το αποτύπωμά της μόνο μουσικά, αλλά και τηλεοπτικά, καθώς οι επιδόσεις του διαγωνισμού διέφεραν σημαντικά από χώρα σε χώρα. Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Eurovoix, η εικόνα της τηλεθέασης στην Ευρώπη παρουσίασε έντονες αντιθέσεις, με ορισμένες αγορές να καταγράφουν εντυπωσιακή άνοδο και άλλες να κινούνται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών.

Στη μεγαλύτερη τηλεοπτική αγορά της Ευρώπης, τη Γερμανία, ο Μεγάλος Τελικός παρέμεινε κυρίαρχος στην prime time, προσελκύοντας σχεδόν εννέα εκατομμύρια τηλεθεατές. Παρότι τα νούμερα παρουσίασαν μικρή κάμψη σε σύγκριση με πέρυσι, το ενδιαφέρον του κοινού παρέμεινε ιδιαίτερα υψηλό.

Ανοδικά κινήθηκε και η Ιταλία, όπου η επιτυχία του Sal Da Vinci συνέβαλε στην αύξηση της τηλεθέασης. Περισσότεροι από πέντε εκατομμύρια τηλεθεατές παρακολούθησαν τον τελικό μέσω της Rai 1, επιβεβαιώνοντας ότι η Eurovision συνεχίζει να αποτελεί ισχυρό τηλεοπτικό προϊόν για τη χώρα.

Αντίθετα, το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε μία από τις πιο αδύναμες χρονιές του. Το BBC One σημείωσε τη χαμηλότερη τηλεθέαση τελικού από το 2010, ενώ πτωτική ήταν η εικόνα και στη Σουηδία, με το SVT να φτάνει σε ιστορικό χαμηλό δεκαετίας. Η συμμετοχή της Felicia δεν κατάφερε να διατηρήσει το ενδιαφέρον του κοινού στα επίπεδα προηγούμενων ετών.

Σημαντική υποχώρηση παρουσίασε και η Γαλλία, όπου περισσότεροι από ένα εκατομμύριο τηλεθεατές φαίνεται να εγκατέλειψαν τη διοργάνωση σε σχέση με το 2025. Το France 2 είδε τα νούμερά του να μειώνονται αισθητά, παρά τη συμμετοχή της Monroe με το «Regarde !». Παρόμοια εικόνα και στην Ολλανδία, η οποία σημείωσε τη χαμηλότερη τηλεθέαση εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες, επηρεασμένη και από την απουσία της από τον φετινό τελικό.

Στον αντίποδα, η μεγάλη νίκη της Βουλγαρίας μετατράπηκε σε τεράστια τηλεοπτική επιτυχία. Η Dara και το «Bangaranga» συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον σχεδόν της μισής χώρας, με τη φετινή Eurovision να καταγράφει μία από τις υψηλότερες επιδόσεις στην ιστορία της βουλγαρικής τηλεόρασης.

Ιδιαίτερα θετική ήταν η εικόνα και στη Φινλανδία, όπου η συμμετοχή των Linda Lampenius και Pete Parkkonen εκτόξευσε τα νούμερα σε επίπεδα που είχαν να εμφανιστούν από το 2007. Παράλληλα, η Αυστρία, ως διοργανώτρια χώρα, σημείωσε μία από τις καλύτερες τηλεοπτικές επιδόσεις της τελευταίας δεκαετίας.

Θετική ήταν και η ανταπόκριση στη Ρουμανία, καθώς η εξαιρετική πορεία της Alexandra Căpitănescu έφερε τη χώρα ξανά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Η τρίτη θέση της Ρουμανίας μεταφράστηκε και σε αυξημένη τηλεθέαση, επιβεβαιώνοντας πως η επιτυχία στον διαγωνισμό επηρεάζει άμεσα το ενδιαφέρον του κοινού.

Στην Πολωνία, η Alicja Szemplińska διατήρησε τη Eurovision σε υψηλά επίπεδα τηλεθέασης, ενώ η Τσεχία σημείωσε την καλύτερη επίδοση τελικού εδώ και δέκα χρόνια. Εκτός Ευρώπης, η Αυστραλία είδε επίσης σημαντική άνοδο χάρη στη συμμετοχή της Delta Goodrem.

Από την άλλη πλευρά, χώρες όπως η Νορβηγία, η Πορτογαλία και το Βέλγιο βρέθηκαν αντιμέτωπες με αισθητή πτώση, είτε λόγω αποκλεισμών είτε λόγω χαμηλότερου ενδιαφέροντος για τις φετινές συμμετοχές.

Οι συνεχείς αντιδράσεις γύρω από το σύστημα ψηφοφορίας, οι έντονες διαφωνίες για τα αποτελέσματα, αλλά και η αίσθηση πως ο διαγωνισμός χάνει σταδιακά μέρος της μουσικής του ταυτότητας φαίνεται πως επηρεάζουν πλέον και το τηλεοπτικό ενδιαφέρον.

Η EBU καλείται πλέον να διαχειριστεί σοβαρά τα μηνύματα που στέλνουν οι φετινές τηλεθεάσεις αλλά και οι έντονες αντιδράσεις, αν θέλει ο διαγωνισμός να διατηρήσει τη δυναμική και το κύρος του.

Ίσως τελικά όλα αυτά να αποτελούν ένα ιδιαίτερα ηχηρό καμπανάκι για την EBU, καθώς ο φετινός διαγωνισμός άφησε πίσω του πολύ περισσότερες συζητήσεις από όσες θα ήθελαν οι διοργανωτές.

