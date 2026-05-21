Στην κορυφή της πρωινής ενημερωτικής ζώνης βρέθηκε η «Κοινωνία Ώρα Mega», η οποία σημείωσε ισχυρό 18.1% στο δυναμικό κοινό και διατήρησε καθαρό προβάδισμα απέναντι στον ανταγωνισμό.

Το «Happy Day στον Alpha XIII» ακολούθησε με 14.1%, παραμένοντας σε διψήφια επίπεδα, αλλά με αισθητή διαφορά από την πρώτη θέση.

Το «Σήμερα» κατέγραψε 10.7%, ενώ η «Ώρα Ελλάδος» σημείωσε 8.5%.

Πιο χαμηλά κινήθηκαν το «Νωρίς – Νωρίς» με 5.8% και το «Καλημέρα Ελλάδα» με μόλις 4.8%, συνεχίζοντας τις χαμηλές πτήσεις στη ζώνη.

