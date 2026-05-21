Την κορυφή της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης κατέκτησε η «Super Κατερίνα. V», η οποία σημείωσε 16.0% στο δυναμικό κοινό και βρέθηκε μπροστά από τον ανταγωνισμό.

Το «Buongiorno» ακολούθησε με 12.8%, διατηρώντας δυναμική πορεία στη ζώνη, ενώ οι «Αταίριαστοι» σημείωσαν 9.0%.

Ανεβασμένο εμφανίστηκε και το «Πρωίαν σε είδον» με 8.2%, περνώντας πάνω από το «Breakfast@Star», το οποίο κατέγραψε 7.9%.

Πιο χαμηλά κινήθηκε το «Το Πρωινό» με 7.0%, ενώ το «10 Παντού» περιορίστηκε στο 4.0%.

