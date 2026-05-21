





Στην πρώτη θέση της μεσημεριανής ζώνης βρέθηκαν οι «Αποκαλύψεις», οι οποίες σημείωσαν 12.2% στο δυναμικό κοινό και διατήρησαν καθαρό προβάδισμα απέναντι στον ανταγωνισμό.

Το «Live You» ακολούθησε με 7.8%, ενώ αισθητά χαμηλότερα κινήθηκαν οι «Αλήθειες με τη Ζήνα», που περιορίστηκαν στο 4.6%.

Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» κατέγραψε 2.8%, με το «Real View» να ακολουθεί στο 2.4%.

Στο τέλος της κατάταξης βρέθηκε η «Pop Μαγειρική» με 1.4%, συνεχίζοντας τις χαμηλές επιδόσεις στη ζώνη.

