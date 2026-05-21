





Πρώτες στην απογευματινή ζώνη βρέθηκαν οι «Οικογενειακές Ιστορίες (E)», οι οποίες σημείωσαν υψηλό 16.2% στο δυναμικό κοινό και πέρασαν μπροστά από τον ανταγωνισμό.

Σε πολύ κοντινή απόσταση ακολούθησε το «The Chase» με 15.8%, ενώ ο «Τροχός της Τύχης» σημείωσε επίσης υψηλή επίδοση με 15.2%.

Το «Live News» κατέγραψε 13.7%, ενώ το «Deal. IX» κινήθηκε στο 13.2%.

Πιο πίσω βρέθηκαν το «Κάτι Ψήνεται» με 8.9%, το «Rouk Zouk» με 8.3% και το «Cash or Trash» με 7.8%.

Το «Στούντιο 4» σημείωσε 6.7%, ενώ η «Βουλευτίνα» του ΣΚΑΪ κατέγραψε 5.2%.

Χαμηλά κινήθηκαν το «Διαχωρίζω τη Θέση Μου» με 4.9%, οι «Καθαρές Κουβέντες» με 3.0%, ενώ το «Το Χούμε!» βρέθηκε σε πολύ χαμηλά επίπεδα με μόλις 0.9%.

