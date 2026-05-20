





Στην κορυφή της μεσημεριανής ζώνης βρέθηκαν οι «Αποκαλύψεις», που σημείωσαν 11.6% στο δυναμικό κοινό και πήραν την πρώτη θέση της ημέρας.

Οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» ακολούθησαν με 8.2%, ενώ το «Live You» κατέγραψε 5.1%, παραμένοντας πιο πίσω στη μάχη της ζώνης.

Σε χαμηλά επίπεδα κινήθηκαν το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» με 2.4% και το «Real View» με 1.3%.

Αυτό που ξεχωρίζει από τα νούμερα της ημέρας είναι η επίδοση της «Pop Μαγειρικής», η οποία περιορίστηκε μόλις στο 0.3%, καταγράφοντας μία από τις πιο αδύναμες επιδόσεις της ζώνης.

