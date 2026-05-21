Διαμέρισμα σε πολύ ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής κτίσμα, με κύριο χαρακτηριστικό τα ξύλινα περίτεχνα μπαλκόνια.





Παρά την ανακαίνιση, ώστε να εξυπηρετεί απόλυτα λειτουργικά σύγχρονες ανάγκες διαβίωσης, το διαμέρισμα διατηρεί την ατμόσφαιρα άλλης εποχής. Μεγάλα και σκούρα ξύλινα κουφώματα, εντοιχισμένες κατασκευές, ενιαίο ξύλινο δάπεδo, κλασικά καλύμματα για τα σώματα θέρμανσης και το πολύ ιδιαίτερο πορσελάνινο τζάκι έχουν συνδυαστεί ιδανικά με έπιπλα σε vintage αλλά και κομμάτια πιο σύγχρονης αισθητικής σε απλές φόρμες και αντικείμενα από φυσικά υλικά.





soulouposeto

Χρωματικά τα παστέλ και οι γήινες αποχρώσεις σε συνδυασμό με λευκό και αποχρώσεις ξύλου δημιουργούν μια ζεστή, ήρεμη ατμόσφαιρα, ενώ το φυσικό φως, το μεγάλο ύψος του χώρου και ασφαλώς το μεγάλου μεγέθους μπαλκόνι με τα περίτεχνα ξύλινα «κάγκελα», βοηθούν ώστε να δημιουργείται η αίσθηση ότι συνολικά το σπίτι είναι μεγαλύτερο των 49τμ που στην πραγματικότητα καταλαμβάνει.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣtradition.seSHARE