2026-05-21 09:04:37
Φωτογραφία για Εξαιρετική vintage αισθητική σε 49τμ

Διαμέρισμα σε πολύ ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής κτίσμα, με κύριο χαρακτηριστικό τα ξύλινα περίτεχνα μπαλκόνια.

Παρά την ανακαίνιση, ώστε να εξυπηρετεί απόλυτα λειτουργικά σύγχρονες ανάγκες διαβίωσης, το διαμέρισμα διατηρεί την ατμόσφαιρα άλλης εποχής. Μεγάλα και σκούρα ξύλινα κουφώματα, εντοιχισμένες κατασκευές, ενιαίο ξύλινο δάπεδo, κλασικά καλύμματα για τα σώματα θέρμανσης και το πολύ ιδιαίτερο πορσελάνινο τζάκι  έχουν συνδυαστεί ιδανικά με έπιπλα σε vintage αλλά και κομμάτια πιο σύγχρονης αισθητικής σε απλές φόρμες και αντικείμενα από φυσικά υλικά. 



Χρωματικά τα παστέλ και οι γήινες αποχρώσεις σε συνδυασμό με λευκό και αποχρώσεις ξύλου δημιουργούν μια ζεστή, ήρεμη  ατμόσφαιρα, ενώ το φυσικό φως, το μεγάλο ύψος του χώρου και ασφαλώς το μεγάλου μεγέθους μπαλκόνι με τα περίτεχνα ξύλινα «κάγκελα», βοηθούν ώστε να δημιουργείται η αίσθηση ότι συνολικά το σπίτι είναι μεγαλύτερο των 49τμ που στην πραγματικότητα καταλαμβάνει.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

tradition.se

SHARE
soulouposeto
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Η ΔΥΣΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ Α.Ι. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΡΕΥΝΕΣ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η ΔΥΣΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ Α.Ι. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΡΕΥΝΕΣ
6 πολυτελή ταξίδια με τρένο που ξεκινούν το 2026.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
6 πολυτελή ταξίδια με τρένο που ξεκινούν το 2026.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΜΙΚΡΟΙ ΧΩΡΟΙ: Αισθητική και λειτουργικότητα σε 39τμ
ΜΙΚΡΟΙ ΧΩΡΟΙ: Αισθητική και λειτουργικότητα σε 39τμ
Σύγχρονη αισθητική σε 46τμ
Σύγχρονη αισθητική σε 46τμ
Ταξίδια με πολυτελή vintage τρένα στην Ευρώπη το 2026
Ταξίδια με πολυτελή vintage τρένα στην Ευρώπη το 2026
ΜΙΚΡΟΙ ΧΩΡΟΙ: Σύγχρονη αισθητική και πλήρη αξιοποίηση χώρου σε 57τμ
ΜΙΚΡΟΙ ΧΩΡΟΙ: Σύγχρονη αισθητική και πλήρη αξιοποίηση χώρου σε 57τμ
Intermezzo , γιατί πάντα χρειαζόμαστε ένα διάλειμμα - Μια 17χρονη Γαλλίδα έχει τόσο εξαιρετική μνήμη που οι ερευνητές την αποκαλούν
Intermezzo , γιατί πάντα χρειαζόμαστε ένα διάλειμμα - Μια 17χρονη Γαλλίδα έχει τόσο εξαιρετική μνήμη που οι ερευνητές την αποκαλούν "ταξιδιώτη του χρόνου"
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Αναβαθμίζονται οι συγκοινωνίες στην Αθήνα: Νέοι συρμοί, «έξυπνο» δίκτυο και πυκνότητα των δρομολογίων σε μετρό και λεωφορεία.
Αναβαθμίζονται οι συγκοινωνίες στην Αθήνα: Νέοι συρμοί, «έξυπνο» δίκτυο και πυκνότητα των δρομολογίων σε μετρό και λεωφορεία.
ΟΔΗΓΟΣ για κατασκευές με Γύψο
ΟΔΗΓΟΣ για κατασκευές με Γύψο
Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 19-5-2026 στο Αγρίνιο, η Περιφερειακή σύσκεψη της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα (Σ.Ε.Α) των συνταξιουχικων οργανώσεων στην αίθουσα τού ΕΚΑ
Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 19-5-2026 στο Αγρίνιο, η Περιφερειακή σύσκεψη της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα (Σ.Ε.Α) των συνταξιουχικων οργανώσεων στην αίθουσα τού ΕΚΑ
Survivor: Ο Σταύρος Φλώρος αναδείχθηκε νικητής μετά το σοκαριστικό ατύχημα
Survivor: Ο Σταύρος Φλώρος αναδείχθηκε νικητής μετά το σοκαριστικό ατύχημα
Η Ευρώπη θέλει ένα «μετρό» 22.000 χιλιομέτρων μεταξύ 39 προορισμών, σχέδιο που θα μπορούσε να εκτοπίσει τις πτήσεις.
Η Ευρώπη θέλει ένα «μετρό» 22.000 χιλιομέτρων μεταξύ 39 προορισμών, σχέδιο που θα μπορούσε να εκτοπίσει τις πτήσεις.