2026-05-24 09:50:15
Φωτογραφία για Έκθεση Αστονομίας
Έκθεση Αστρονομίας στο σχολείο μας!

Μπορεί το μάθημα της Αστρονομίας να μη διδάσκεται ως ξεχωριστό αντικείμενο στα σχολεία, όμως πάντα υπάρχει τρόπος, μέσα από το μάθημα της Φυσικής και σε όλες τις βαθμίδες, να διδάξεις Αστρονομία και Αστροφυσικής

Η δράση μας ξεκίνησε με την επίσκεψη μας στο Πλανητάριο του Ιδρύματος Ευγενίδου, όπου παρακολουθήσαμε την εντυπωσιακή προβολή «Πέρα από τη Γη». Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν ταξιδεύοντας στους πλανήτες, τα άστρα και τα μυστήρια του Σύμπαντος!

Ιδιαίτερη τιμή αποτέλεσε η συνάντησή μας και η ομιλία του διευθυντή του Ευγενιδείου Πλανηταρίου Δρ Μάνου Κιτσώνα, ο οποίος μίλησε στα παιδιά για την επιστήμη της αστρονομίας και ενέπνευσε μικρούς και μεγάλους να κοιτάζουμε πάντα ψηλά… στον ουρανό!

Στη συνέχεια, μέσα στο εργαστήριο Φυσικής του σχολείου, τα παιδιά μελέτησαν το υλικό, εργάστηκαν συνεργατικά σε ομάδες και δημιούργησαν τις μοναδικές αυτες κατασκευές με θέμα το Ηλιακό μας Σύστημα.


Ξεχώρισε η εντυπωσιακή τρισδιάστατη μακέτα του Ηλιακού Συστήματος με τον φωτιζόμενο Ήλιο στο κέντρο, τους πλανήτες σε τροχιά και αν δειτε τις ιδιαίτερες λεπτομέρειες στους χρωματισμούς του Δία και του Κρόνου με τους χαρακτηριστικούς δακτυλίους του. Τα φωτάκια που τοποθέτησαν τα παιδιαέδωσαν την αίσθηση ενός αληθινού διαστημικού ταξιδιού μέσα στο ηλιακό μας σύστημα!

Το πιο σημαντικοστοιχείο της έκθεσης αστρονομιας ήταν ότι όλες οι κατασκευές έγιναν αποκλειστικά από τα ίδια τα παιδιά μέσα στο σχολείο, χωρις την δικη μου βοηθεια με φαντασία, δημιουργικότητα, συνεργασία και πολλή αγάπη για την αστρονομια. . Οι επιλογες των κατασκευων ηταν δικες τους, ο ρολος μου ηταν καθαρά συμβουλευτικος.

Learning by doing. Μονον έτσι μαθαίνεις.

Ίδρυμα Ευγενίδου / Eugenides Foundation

Λιγότερα
tinanantsou.blogspot.gr
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ, Κυριακή των Αγίων Πατέρων (24.05.2026)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ, Κυριακή των Αγίων Πατέρων (24.05.2026)
ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΟΕΠΙΘΕΣΕΩΝ ΤΟ 2026 - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΑ PC ΚΑΙ SERVERS
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΟΕΠΙΘΕΣΕΩΝ ΤΟ 2026 - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΑ PC ΚΑΙ SERVERS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Έκθεση ζωγραφικής του Βασίλη Χρυσανθακόπουλου στον Σ.Σ. Δράμας.
Έκθεση ζωγραφικής του Βασίλη Χρυσανθακόπουλου στον Σ.Σ. Δράμας.
Τι δείχνει η έκθεση της ΡΑΣ έναν χρόνο μετά το δυστύχημα στα Τέμπη.
Τι δείχνει η έκθεση της ΡΑΣ έναν χρόνο μετά το δυστύχημα στα Τέμπη.
Επετειακή Έκθεση Φορεσιάς – Οπλισμού Ιστορικών Κειμηλίων και Φωτογραφιών στο Αιτωλικό
Επετειακή Έκθεση Φορεσιάς – Οπλισμού Ιστορικών Κειμηλίων και Φωτογραφιών στο Αιτωλικό
Η Ρόζυ Βασιλειάδου μιλά για την έκθεση ζωγραφικής των καλλιτεχνών–σιδηροδρομικών
Η Ρόζυ Βασιλειάδου μιλά για την έκθεση ζωγραφικής των καλλιτεχνών–σιδηροδρομικών
Ενθουσιασμένοι οι καλλιτέχνες σιδηροδρομικοί με την επιτυχημένη έκθεση ζωγραφικής
Ενθουσιασμένοι οι καλλιτέχνες σιδηροδρομικοί με την επιτυχημένη έκθεση ζωγραφικής
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ιερά Παράκληση για τις Εξετάσεις στον Ιερό Ναό Του Αγίου Σπυρίδωνος Βονιτσας
Ιερά Παράκληση για τις Εξετάσεις στον Ιερό Ναό Του Αγίου Σπυρίδωνος Βονιτσας
«Η Παραλία» συνεχίζει το ταξίδι της στην ιταλική RAI – Η πρώτη ελληνική σειρά που ταξιδεύει στο εξωτερικό
«Η Παραλία» συνεχίζει το ταξίδι της στην ιταλική RAI – Η πρώτη ελληνική σειρά που ταξιδεύει στο εξωτερικό
Τατιάνα Στεφανίδου: Δεν με ενδιαφέρει καθόλου η πολιτική - Αυτό είναι μία φούσκα, πρέπει να το απαντήσω και να το διαψεύσω
Τατιάνα Στεφανίδου: Δεν με ενδιαφέρει καθόλου η πολιτική - Αυτό είναι μία φούσκα, πρέπει να το απαντήσω και να το διαψεύσω
«Your Face Sounds Familiar»: Οι μεταμορφώσεις της Κυριακής
«Your Face Sounds Familiar»: Οι μεταμορφώσεις της Κυριακής
«Καμπάνα» από το ΕΣΡ σε ΑΝΤ1 και Star για την κάλυψη του θανάτου του Τζορτζ Μπάλντοκ
«Καμπάνα» από το ΕΣΡ σε ΑΝΤ1 και Star για την κάλυψη του θανάτου του Τζορτζ Μπάλντοκ