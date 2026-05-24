tinanantsou.blogspot.gr

Έκθεση Αστρονομίας στο σχολείο μας!Μπορεί το μάθημα της Αστρονομίας να μη διδάσκεται ως ξεχωριστό αντικείμενο στα σχολεία, όμως πάντα υπάρχει τρόπος, μέσα από το μάθημα της Φυσικής και σε όλες τις βαθμίδες, να διδάξεις Αστρονομία και ΑστροφυσικήςΗ δράση μας ξεκίνησε με την επίσκεψη μας στο Πλανητάριο του Ιδρύματος Ευγενίδου, όπου παρακολουθήσαμε την εντυπωσιακή προβολή «Πέρα από τη Γη». Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν ταξιδεύοντας στους πλανήτες, τα άστρα και τα μυστήρια του Σύμπαντος!Ιδιαίτερη τιμή αποτέλεσε η συνάντησή μας και η ομιλία του διευθυντή του Ευγενιδείου Πλανηταρίου Δρ Μάνου Κιτσώνα, ο οποίος μίλησε στα παιδιά για την επιστήμη της αστρονομίας και ενέπνευσε μικρούς και μεγάλους να κοιτάζουμε πάντα ψηλά… στον ουρανό!Στη συνέχεια, μέσα στο εργαστήριο Φυσικής του σχολείου, τα παιδιά μελέτησαν το υλικό, εργάστηκαν συνεργατικά σε ομάδες και δημιούργησαν τις μοναδικές αυτες κατασκευές με θέμα το Ηλιακό μας Σύστημα.Ξεχώρισε η εντυπωσιακή τρισδιάστατη μακέτα του Ηλιακού Συστήματος με τον φωτιζόμενο Ήλιο στο κέντρο, τους πλανήτες σε τροχιά και αν δειτε τις ιδιαίτερες λεπτομέρειες στους χρωματισμούς του Δία και του Κρόνου με τους χαρακτηριστικούς δακτυλίους του. Τα φωτάκια που τοποθέτησαν τα παιδιαέδωσαν την αίσθηση ενός αληθινού διαστημικού ταξιδιού μέσα στο ηλιακό μας σύστημα!Το πιο σημαντικοστοιχείο της έκθεσης αστρονομιας ήταν ότι όλες οι κατασκευές έγιναν αποκλειστικά από τα ίδια τα παιδιά μέσα στο σχολείο, χωρις την δικη μου βοηθεια με φαντασία, δημιουργικότητα, συνεργασία και πολλή αγάπη για την αστρονομια. . Οι επιλογες των κατασκευων ηταν δικες τους, ο ρολος μου ηταν καθαρά συμβουλευτικος.Learning by doing. Μονον έτσι μαθαίνεις.Ίδρυμα Ευγενίδου / Eugenides FoundationΛιγότερα