Έκθεση – καταπέλτης για την Τουρκία: Πώς η Ε.Ε. απονομιμοποιεί τη «Γαλάζια Πατρίδα» – Ανάλυση του Κωνσταντίνου Μπαλωμένου
2026-06-22 17:49:22
Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Π. Μπαλωμένος, Πολιτικός Επιστήμονας – Διεθνολόγος
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε στις 17 Ιουνίου 2026 έκθεση που εκφράζει βαθιά ανησυχία για τις αναθεωρητικές και επεκτατικές πολιτικές της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, συνδέοντας τις παραβιάσεις της κυριαρχίας κρατών-μελών της Ε.Ε. με το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας». Η έκθεση αντιμετωπίζει πλέον το εν λόγω δόγμα ως πρόβλημα ευρωπαϊκής ασφάλειας και αμφισβητεί θεσμικά τη νομιμοποίησή του σε διεθνές επίπεδο....Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ«Ντέρτι»: Το πρώτο trailer του ΑΝΤ1 μάς ταξιδεύει στην Πάτρα του ’87
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΚι όμως! Επιστρέφουν στον ALPHA με νέο κύκλο επεισοδίων
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ