





Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Π. Μπαλωμένος, Πολιτικός Επιστήμονας – Διεθνολόγος







Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε στις 17 Ιουνίου 2026 έκθεση που εκφράζει βαθιά ανησυχία για τις αναθεωρητικές και επεκτατικές πολιτικές της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, συνδέοντας τις παραβιάσεις της κυριαρχίας κρατών-μελών της Ε.Ε. με το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας». Η έκθεση αντιμετωπίζει πλέον το εν λόγω δόγμα ως πρόβλημα ευρωπαϊκής ασφάλειας και αμφισβητεί θεσμικά τη νομιμοποίησή του σε διεθνές επίπεδο....

ximeronews

Διαβάστε Περισσότερα...