2026-05-23 10:25:56
Φωτογραφία για «Your Face Sounds Familiar»: Οι μεταμορφώσεις της Κυριακής
To «Your Face Sounds Familiar» συνεχίζει το ταξίδι του στο μαγικό σύμπαν της δημιουργίας και της έμπνευσης, εκεί, όπου η φαντασία συναντά την απόλυτη ψυχαγωγία και η μεταμόρφωση γίνεται μια μοναδική σκηνική και ερμηνευτική εμπειρία.

Αυτή την Κυριακή 24 Μαΐου στις 21:00, το συναρπαστικό σόου του ΑΝΤ1 έρχεται και τα ανατρέπει όλα, μετατρέποντας τη σκηνή του σε ένα μουσικό καλειδοσκόπιο. Παραδοσιακά, ρετρό, σύγχρονα, λαϊκά και pop ακούσματα, συναντιούνται για να φτιάξουν ένα εκρηκτικό υπερθέαμα, που θα γίνει viral.

Μέσα από ξεχωριστά act και δυνατές ερμηνείες, οι καλλιτέχνες που θα διαγωνιστούν, θα αλλάξουν και πάλι ταυτότητα, θα μπουν σε νέους ρόλους και θα αποδείξουν ότι η τόλμη και το ταλέντο μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Στο τιμόνι της παρουσίασης, ο Σάκης Ρουβάς, ο κορυφαίος Έλληνας σταρ, και αυτή την Κυριακή θα απογειώσει το σόου με τον σαρωτικό δυναμισμό, την αμεσότητα και τη μοναδική επικοινωνία του με κοινό, κριτές και διαγωνιζόμενους.


Η κριτική επιτροπή, με τους Γιώργο Θεοφάνους, Κατερίνα Παπουτσάκη, Ρένο Χαραλαμπίδη και Ρένα Μόρφη, θα ενώσει για άλλη μια φορά αυθεντικότητα, χιούμορ και ουσία, πετυχαίνοντας την τέλεια ισορροπία ανάμεσα στη διασκέδαση και το ουσιαστικό feedback, με σχόλια που έχουν άποψη, συναίσθημα και χιούμορ.

Οι μεταμορφώσεις της Κυριακής 24 Μαΐου, που έρχονται για να βάλουν φωτιά και να ξεσηκώσουν το κοινό, είναι:

Αλέξανδρος Μπουρδούμης - Φιλιώ Πυργάκη

Μέμος Μπεγνής - Coldplay

Biased Beast - Macklemore

Παναγιώτης Ραφαηλίδης - Άλκηστις Πρωτοψάλτη

Κωνσταντίνος Μαγκλάρας - Νίκος Οικονομόπουλος

Αφροδίτη Χατζημηνά - Βασίλης Τερλέγκας

Μαριάντα Πιερίδη - Δέσποινα Βανδή

Μαριλού Κατσαφάδου - Lola Young

Ίντρα Κέιν - Janet Jackson

Δωροθέα Μερκούρη - Culture Club / Boy George

Και σε αυτό το επεισόδιο, το «Your Face Sounds Familiar» δεν θα μείνει μόνο στο εντυπωσιακό θέαμα, αλλά θα δώσει στη βραδιά και έναν πιο ουσιαστικό χαρακτήρα, έξω από τα φώτα της σκηνής. Μέσα από τη δύναμη της ψυχαγωγίας θα στηρίξει οργανισμούς με σημαντική κοινωνική δράση και θα μετατρέψει τη λάμψη της τηλεόρασης σε πράξη προσφοράς.

«YOUR FACE SOUNDS FAMILIAR» ΜΕ ΤΟΝ ΣΑΚΗ ΡΟΥΒΑ. Το 6ο επεισόδιο έρχεται την Κυριακή 24 Μαΐου, στις 21:00, στον ΑΝΤ1

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Συνελήφθη στην Αττική για παράνομη θέαση συνδρομητικών καναλιών και IPTV
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Συνελήφθη στην Αττική για παράνομη θέαση συνδρομητικών καναλιών και IPTV
«Καμπάνα» από το ΕΣΡ σε ΑΝΤ1 και Star για την κάλυψη του θανάτου του Τζορτζ Μπάλντοκ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Καμπάνα» από το ΕΣΡ σε ΑΝΤ1 και Star για την κάλυψη του θανάτου του Τζορτζ Μπάλντοκ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«Your Face Sounds Familiar»: Σαρωτικές επιδόσεις στην τηλεθέαση με κορυφή το 27,9% στο δυναμικό κοινό
«Your Face Sounds Familiar»: Σαρωτικές επιδόσεις στην τηλεθέαση με κορυφή το 27,9% στο δυναμικό κοινό
Your Face Sounds Familiar: Σαρωτικά ποσοστά για το σόου του ΑΝΤ1 - Έφτασε μέχρι 30,7%
Your Face Sounds Familiar: Σαρωτικά ποσοστά για το σόου του ΑΝΤ1 - Έφτασε μέχρι 30,7%
Your Face Sounds Familiar: Το σαρωτικό 3ο επεισόδιο και η βραδιά Eurovision
Your Face Sounds Familiar: Το σαρωτικό 3ο επεισόδιο και η βραδιά Eurovision
Το «Your Face Sounds Familiar» ανεβάζει στροφές και… μπαίνει σε επόμενο level
Το «Your Face Sounds Familiar» ανεβάζει στροφές και… μπαίνει σε επόμενο level
Prime time ζώνη: Σαρωτικό το «Your Face Sounds Familiar» – Διψήφια μόνο για λίγους
Prime time ζώνη: Σαρωτικό το «Your Face Sounds Familiar» – Διψήφια μόνο για λίγους
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΝΕΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΑ Windows 11: ΣΤΗΝ ΜΠΑΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΝΟΥ START
ΝΕΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΑ Windows 11: ΣΤΗΝ ΜΠΑΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΝΟΥ START
50+ Ιδέες Διαμόρφωσης για Παρτέρια
50+ Ιδέες Διαμόρφωσης για Παρτέρια
Βρετανικά στρατεύματα εκπαιδεύονται στο μετρό του Λονδίνου για σενάρια πολέμου με τη Ρωσία!
Βρετανικά στρατεύματα εκπαιδεύονται στο μετρό του Λονδίνου για σενάρια πολέμου με τη Ρωσία!
Φυγή στη σύνταξη με νέο ρεκόρ 58.000 αιτήσεων το πρώτο τρίμηνο.
Φυγή στη σύνταξη με νέο ρεκόρ 58.000 αιτήσεων το πρώτο τρίμηνο.
...η φυσική και αμόλυντη σοφία των βοτάνων στην καθημερινή μας ζωή και η φύση γίνεται σύμμαχος του νου και της ψυχής μας!
...η φυσική και αμόλυντη σοφία των βοτάνων στην καθημερινή μας ζωή και η φύση γίνεται σύμμαχος του νου και της ψυχής μας!