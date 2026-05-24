2026-05-24 20:27:46

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) εισηγήθηκε την επέκταση της άδειας κυκλοφορίας του Wegovy, προσθέτοντας μια νέα από του στόματος μορφή για τη διαχείριση βάρους. Πρόκειται για τον πρώτο αγωνιστή υποδοχέα GLP‑1 σε μορφή δισκίου για την παχυσαρκία.



Ο EMA συνέστησε την προσθήκη της από του στόματος μορφής του semaglutide (Wegovy) στην άδεια κυκλοφορίας της ΕΕ. Τα δισκία προορίζονται για ενήλικες με παχυσαρκία ή υπέρβαρο με τουλάχιστον μία συνοδό νόσο σχετιζόμενη με το βάρος και χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με δίαιτα και σωματική δραστηριότητα. Πρόκειται για τον πρώτο GLP‑1 αγωνιστή σε μορφή δισκίου για τη διαχείριση βάρους.



Διαβάστε περισσότερα pharmateam

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ