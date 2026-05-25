2026-05-25 08:45:58
Φωτογραφία για Γωγώ Μαστροκώστα: Έφυγε από τη ζωή στα 55 της χρόνια μετά από γενναία μάχη

 



Βαρύ πένθος σκόρπισε η είδηση του θανάτου της Γωγώ Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών, έπειτα από τη δύσκολη και γενναία μάχη που έδινε τα τελευταία χρόνια.

Η αγαπητή παρουσιάστρια και μοντέλο νοσηλευόταν τις τελευταίες δύο εβδομάδες στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», έχοντας διαρκώς στο πλευρό της την οικογένειά της και στενούς φίλους. Μέχρι την τελευταία στιγμή δίπλα της βρισκόταν ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλλας, με τον οποίο απέκτησαν την κόρη τους, Βικτόρια.

Την ιδιαίτερα δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε η 17χρονη κόρη της, προκαλώντας συγκίνηση τόσο στους ανθρώπους που τη γνώριζαν προσωπικά όσο και στο κοινό που την παρακολουθούσε όλα αυτά τα χρόνια μέσα από την πορεία και τη δημόσια παρουσία της.

Η Γωγώ Μαστροκώστα υπήρξε μία από τις πιο γνωστές παρουσίες της ελληνικής showbiz, με έντονη παρουσία στον χώρο της τηλεόρασης και της μόδας, ενώ τα τελευταία χρόνια είχε επιλέξει να κρατά χαμηλούς τόνους, δίνοντας προτεραιότητα στην οικογένειά της και στη μάχη που αντιμετώπιζε.

Συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι του καλλιτεχνικού χώρου αποχαιρετούν με συγκινητικά μηνύματα μία γυναίκα που ξεχώρισε για τη δύναμη, το χαμόγελο και την αξιοπρέπειά της.



Πηγή: tvnea.com
