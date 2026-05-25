Η Google ανακίνησε τα πάντα στο ετήσιο συνέδριο προγραμματιστών της, Google I/O 2026, που πραγματοποιείται , στο Shoreline Amphitheatre στο Mountain View της Καλιφόρνιας. Η κεντρική ομιλία ξεκίνησε στις 10:00 π.μ. PT, με το συνέδριο να συνεχίζεται μέχρι τις 20 Μαΐου με παρουσιάσεις και συνεδρίες για προγραμματιστές.

Gemini Intelligence: το AI γίνεται στρώμα του λειτουργικού

Το κεντρικό στοίχημα της Google φέτος είναι το Gemini Intelligence — ένα σύστημα AI agents που δεν λειτουργεί πλέον ως ξεχωριστή εφαρμογή, αλλά ενσωματώνεται απευθείας στο Android. Ανακοινώθηκε στο Android Show εβδομάδες πριν από το I/O, το Gemini Intelligence αντιπροσωπεύει μετάβαση από έναν απλό βοηθό συνομιλίας σε ένα επίπεδο αυτοματισμού του λειτουργικού συστήματος.

Η Google ενσωματώνει περαιτέρω το Gemini σε Android και ChromeOS μέσω του Gemini Intelligence, στοχεύοντας στη μεταφορά πιο «agentic» λειτουργιών σε περισσότερες συσκευές που τρέχουν Google software

. Στην πράξη, ο χρήστης μπορεί, πατώντας παρατεταμένα σε μια λίστα ψωνιών, να ζητήσει από το Gemini να δημιουργήσει αυτόματα καλάθι αγορών — ενώ το Gemini μπορεί να κλείσει θέση σε μάθημα γυμναστικής στο παρασκήνιο, ζητώντας πάντα την τελική επιβεβαίωση του χρήστη.

Οι λειτουργίες αυτές θα εμφανιστούν πρώτα στα πιο πρόσφατα Samsung Galaxy και Google Pixel, με εκκίνηση ανάπτυξης από το καλοκαίρι του 2026.

Gemini σε Chrome, Search και Workspace

Το Chrome στο Android θα αποκτήσει το Gemini in Chrome, βασισμένο στο Gemini 3.1, με δυνατότητες έρευνας, σύνοψης και σύγκρισης περιεχομένου στον ιστό. Το εργαλείο θα συνδέεται και με άλλες εφαρμογές, ανακτώντας πληροφορίες από το Gmail, δημιουργώντας events στο Calendar και αποθηκεύοντας σημειώσεις στο Keep.

Οι ενημερώσεις περιλαμβάνουν επίσης στενότερη ενσωμάτωση με το Google Workspace — δηλαδή Gmail, Docs, Sheets και Meet — καθώς και αναβαθμίσεις στην αυτόνομη εφαρμογή Gemini που ανταγωνίζεται το ChatGPT.

Σε επίπεδο Search, ο CEO Sundar Pichai είχε υπαινιχθεί νωρίτερα σημαντικές εξελίξεις γύρω από την ιδέα της «προσωπικής ευφυΐας», με επέκταση του AI Mode για πιο συνομιλιακές αλληλεπιδράσεις.

Νέο μοντέλο Gemini — ανάμεσα σε 3.5 και 4.0

Η Google αναμένεται να ανακοινώσει νέα έκδοση Gemini, αν και δεν είναι σαφές αν θα φέρει την ονομασία 4.0 ή θα είναι μια σημαντική ενημέρωση της σειράς 3.x. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που κυκλοφορούσαν πριν από το keynote, ορισμένες αναφορές έδειχναν προς το Gemini 3.5, άλλες προς ένα πλήρες Gemini 4.0 — με επιδόσεις που τοποθετούν το νέο μοντέλο στην ίδια κατηγορία με το GPT-5.5 της OpenAI.

Ανάμεσα στα πιο πιθανά νέα είναι και το Gemini Spark (ή Omni), με ενσωματωμένη δημιουργία βίντεο και αναβαθμίσεις Veo. Ένα string διεπαφής που εντοπίστηκε μέσα στην εφαρμογή Gemini πριν από το I/O υποδήλωνε ένα νέο ενοποιημένο μοντέλο ικανό να παράγει κείμενο, εικόνες και βίντεο σε ενιαία αλυσίδα επεξεργασίας.

Σε επίπεδο AI agents, το «Remy» — κωδική ονομασία για τον προσωπικό agent της Google — περιγράφεται ως «24/7 προσωπικός βοηθός για εργασία, σχολείο και καθημερινή ζωή», ικανός να αλληλεπιδρά με υπηρεσίες Google, να μαθαίνει προτιμήσεις και να παρακολουθεί ενεργά εκκρεμότητες.

Googlebooks: νέα κατηγορία laptop με Android DNA

Ανάμεσα στις μεγαλύτερες ανακοινώσεις του Android Show που προηγήθηκε ήταν τα Googlebooks — μια νέα κατηγορία premium laptop με Android, Gemini ενσωματωμένο, υποστήριξη εφαρμογών Android, streaming εφαρμογών από το κινητό και λειτουργίες όπως Magic Pointer και Create My Widget. Τα πρώτα μοντέλα παραδίδονται φέτος το φθινόπωρο.

Κατασκευαστές περιλαμβάνουν τις Acer, ASUS, Dell, HP και Lenovo. Τα Googlebooks θα είναι «απρόσκοπτα συμβατά με Android phones», αντικατοπτρίζοντας τη στρατηγική της Google να ενοποιήσει ChromeOS και Android — και επιτρέποντας, μεταξύ άλλων, πρόσβαση στα αρχεία του κινητού μέσα από το file browser του laptop.

Η Google εργάζεται παράλληλα σε ένα νέο λειτουργικό σύστημα βασισμένο σε Android για PC, γνωστό ως Aluminium OS, με επιβεβαιωμένη κυκλοφορία εντός του 2026 σύμφωνα με τον Sameer Samat.

Android XR: γυαλιά με τέσσερις hardware εταίρους

Η Google επιβεβαίωσε ότι θα παρουσιάσει preview των Android XR γυαλιών στο I/O 2026. Το πρώτο μοντέλο δεν διαθέτει οθόνη, αλλά φέρει κάμερα, ηχεία και μικρόφωνα για αλληλεπίδραση με το Gemini. Το δεύτερο, πιο φιλόδοξο μοντέλο προσθέτει in-lens display για πλοήγηση και ζωντανή μετάφραση.

Στη σκηνή αναμένονται τέσσερις hardware εταίροι: Samsung (με κωδική ονομασία «Jinju»), XREAL (Project Aura), Warby Parker και Gentle Monster. Για να γίνει αντιληπτή η κλίμακα του ανταγωνισμού, η Meta πούλησε πάνω από επτά εκατομμύρια Ray-Ban smart glasses μόνο το 2025 — αριθμός που θέτει τον πήχη ψηλά για κάθε νέο παίκτη στην αγορά.

Android 17 και λοιπές ανακοινώσεις

Ανάμεσα στις υπόλοιπες ανακοινώσεις: δημιουργία custom widgets με AI, εργαλεία Gemini για Chrome σε Android, βελτιωμένη προστασία από απάτες, λειτουργία «Pause Point» για διακοπή αχαλίνωτης κύλισης, νέα 3D emoji, καθώς και σημαντική αναβάθμιση Android Auto και Google Maps με τρισδιάστατα γραφικά και βελτιωμένη καθοδήγηση λωρίδων.

Επίσης, η λειτουργία τύπου AirDrop επεκτείνεται σε περισσότερες συσκευές, με νέο χαρακτηριστικό QR code για μεταφορά αρχείων μέσω cloud — συμβατό και με iPhone.

Το Android 17 θα φέρει νέες λειτουργίες ασφάλειας και Find Hub, αν και η σταθερή κυκλοφορία του αναμένεται αργότερα.

ΠηγέςThe Verge – Google I/O 2026 live blogEngadget – Everything announced at The Android Show: I/O 2026 editionTom's Guide – Google I/O 2026: everything you need to knowAndroid Authority – What to expect from Google I/O 2026AIxploria – Google I/O 2026: Gemini 4.0, XR Glasses, Omni, and AI AgentsGoogle I/O 2026 – Official Site