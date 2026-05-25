2026-05-25 22:59:38
Φωτογραφία για Ποια η σχέση του ελαιόλαδου και της oleocanthal του, με τον ανθρώπινο εγκέφαλο;
Η ελαιοκανθάλη/oleocanthal***, ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό και φυσικό αντιφλεγμονώδες συστατικό που υπάρχει αποκλειστικά στο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, θεωρείται ασπίδα για τον ανθρώπινο εγκέφαλο. 

Μετατρέπεται σε ενεργές μορφές που διασχίζουν ταχύτατα τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό και δρα νευροπροστατευτικά*

Η σχέση της με τον ανθρώπινο εγκέφαλο βασίζεται στους εξής μηχανισμούς:

-. απομάκρυνση τοξικών πρωτεϊνών: Ενισχύει την άμυνα του εγκεφάλου ενάντια σε παθολογικές πρωτεΐνες, των οποίων η συσσώρευση οδηγεί στη νόσο Αλτσχάιμερ.

-. μείωση νευροφλεγμονής: ως φυσικό αντιφλεγμονώδες μειώνει τη χρόνια φλεγμονή, η οποία επιταχύνει τη γνωστική έκπτωση.

-. ενεργοποίηση αυτοφαγίας: Διεγείρει τα κύτταρα να απομακρύνουν κατεστραμμένα συστατικά τους, βελτιώνοντας συνολικά τη μνήμη και τη γνωστική λειτουργία.

Σύμφωνα με τις μελέτες τους οι επιστήμονες λένε πως "τα δεδομένα μας υποστηρίζουν ότι η προσθήκη έξτρα παρθένου ελαιόλαδου στην καθημερινή διατροφή προστατεύει από την νόσο Αλτσχάιμερ/Alzheimer's Disease - AD, η οποία είναι η συχνότερη μορφή άνοιας!"


Η ευεργετική επίδραση εξηγείται από την ελαιοκανθάλη/oleocanthal που ενισχύει τη γνωστική λειτουργία με πολλαπλούς μηχανισμούς.

Οι ιδιότητες και δράσεις της είναι:

-. αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες και δράσεις!

-. αντιοξειδωτικές ιδιότητες και δράσεις- προστατεύει τα λιπίδια του αίματος από το οξειδωτικό στρες.

-. καρδιαγγειοπροστατευτικές ιδιότητες και δράσεις - συμβάλλει στην πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων.

-. νευροπροστατευτικές ιδιότητες και δράσεις - επιδράσεις έναντι νευροεκφυλιστικών παθήσεων!

     *Τα νευροπροστατευτικά είναι ουσίες που προστατεύουν τα νευρικά κύτταρα από φθορές, εκφυλισμό ή δευτερογενείς βλάβες. 

Στοχεύουν στην πρόληψη νευροεκφυλιστικών παθήσεων, όπως το Αλτσχάιμερ, το Πάρκινσον ή στην προστασία μετά από οξείες κακώσεις.

     **Ο αιματοεγκεφαλικός φραγμός/blood-brain barrier είναι ένας εξαιρετικά επιλεκτικός, ημιπερατός κυτταρικός φραγμός. 

Αποτελεί την "ασπίδα" του εγκεφάλου μας, διαχωρίζοντας το κεντρικό νευρικό σύστημα από την κυκλοφορία του αίματος, επιτρέποντας ζωτικά θρεπτικά συστατικά να περνούν ενώ εμποδίζει τοξίνες και παθογόνα

     ***Η ελαιοκανθάλη είναι μια φυσική φαινολική ένωση (πολυφαινόλη) που βρίσκεται κυρίως στο εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο. Είναι η ουσία υπεύθυνη για την ελαφρώς πικάντικη ή καυστική αίσθηση που αισθάνεστε στο λαιμό κατά την κατάποση φρέσκου ελαιολάδου

     κείμενο και επιμέλεια κειμένου:ntina/thalia - botanologia.gr

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6703911/
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Τραυματισμός κλειδούχου του ΟΣΕ μετά από πτώση ασανσέρ στο 414 ΣΝ.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τραυματισμός κλειδούχου του ΟΣΕ μετά από πτώση ασανσέρ στο 414 ΣΝ.
«Μεσογειακή Πρωτοβουλία Ασφάλειας: Μια στρατηγική ευκαιρία για την Ελλάδα» – Ανάλυση του Κωνσταντίνου Μπαλωμένου
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Μεσογειακή Πρωτοβουλία Ασφάλειας: Μια στρατηγική ευκαιρία για την Ελλάδα» – Ανάλυση του Κωνσταντίνου Μπαλωμένου
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Γρίπη: Ποια είναι τα καλύτερα τρόφιμα για να την αντιμετωπίσετε και ποια σας επιβαρύνουν
Γρίπη: Ποια είναι τα καλύτερα τρόφιμα για να την αντιμετωπίσετε και ποια σας επιβαρύνουν
Η σχέση ανθρώπου και φυτού πέρα από την φροντίδα
Η σχέση ανθρώπου και φυτού πέρα από την φροντίδα
Ποιος ήταν ο Ζούπας; Ποια η σχέση της Βλάχικης καταγωγής Πωγωνιανής φαμίλιας Ζούπα με την Βόνιτσ
Ποιος ήταν ο Ζούπας; Ποια η σχέση της Βλάχικης καταγωγής Πωγωνιανής φαμίλιας Ζούπα με την Βόνιτσ
Τι γνωρίζουμε εως τώρα για το πρόγραμμα παχυσαρκίας - Ποιοι εντάσσονται, με ποια κριτήρια, ποια φάρμακα θα χορηγούνται δωρεάν
Τι γνωρίζουμε εως τώρα για το πρόγραμμα παχυσαρκίας - Ποιοι εντάσσονται, με ποια κριτήρια, ποια φάρμακα θα χορηγούνται δωρεάν
Αναλυτικά το ΦΕΚ για τη διάθεση των ΦΥΚ από τα ιδιωτικά φαρμακεία - Ποια η διαδικασία και ποια η ακριβής λίστα των φαρμάκων
Αναλυτικά το ΦΕΚ για τη διάθεση των ΦΥΚ από τα ιδιωτικά φαρμακεία - Ποια η διαδικασία και ποια η ακριβής λίστα των φαρμάκων
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης καλεί τις ελληνικές επιχειρήσεις να εκμεταλλευτούν τις νέες προοπτικές και να δραστηριοποιηθούν στην κατασκευή τροχαίου υλικού στη χώρα.
Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης καλεί τις ελληνικές επιχειρήσεις να εκμεταλλευτούν τις νέες προοπτικές και να δραστηριοποιηθούν στην κατασκευή τροχαίου υλικού στη χώρα.
Κυρανάκης: Οι δημόσιες συγκοινωνίες να γίνουν πιο λειτουργικές για τον πολίτη.
Κυρανάκης: Οι δημόσιες συγκοινωνίες να γίνουν πιο λειτουργικές για τον πολίτη.
Πως να συνδυάσετε παλιά και πιο σύγχρονα έπιπλα στον ίδιο χώρο
Πως να συνδυάσετε παλιά και πιο σύγχρονα έπιπλα στον ίδιο χώρο
Πως να συνδυάσετε παλιά και πιο σύγχρονα έπιπλα στον ίδιο χώρο
Πως να συνδυάσετε παλιά και πιο σύγχρονα έπιπλα στον ίδιο χώρο
The Voice: Το «όχι» του Καπουτζίδη και οι αμφιβολίες...
The Voice: Το «όχι» του Καπουτζίδη και οι αμφιβολίες...