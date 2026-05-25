Η ελαιοκανθάλη/oleocanthal***, ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό και φυσικό αντιφλεγμονώδες συστατικό που υπάρχει αποκλειστικά στο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, θεωρείται ασπίδα για τον ανθρώπινο εγκέφαλο.Μετατρέπεται σε ενεργές μορφές που διασχίζουν ταχύτατα τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό και δρα νευροπροστατευτικά*Η σχέση της με τον ανθρώπινο εγκέφαλο βασίζεται στους εξής μηχανισμούς:-. απομάκρυνση τοξικών πρωτεϊνών: Ενισχύει την άμυνα του εγκεφάλου ενάντια σε παθολογικές πρωτεΐνες, των οποίων η συσσώρευση οδηγεί στη νόσο Αλτσχάιμερ.-. μείωση νευροφλεγμονής: ως φυσικό αντιφλεγμονώδες μειώνει τη χρόνια φλεγμονή, η οποία επιταχύνει τη γνωστική έκπτωση.-. ενεργοποίηση αυτοφαγίας: Διεγείρει τα κύτταρα να απομακρύνουν κατεστραμμένα συστατικά τους, βελτιώνοντας συνολικά τη μνήμη και τη γνωστική λειτουργία.Σύμφωνα με τις μελέτες τους οι επιστήμονες λένε πως "τα δεδομένα μας υποστηρίζουν ότι η προσθήκη έξτρα παρθένου ελαιόλαδου στην καθημερινή διατροφή προστατεύει από την νόσο Αλτσχάιμερ/Alzheimer's Disease - AD, η οποία είναι η συχνότερη μορφή άνοιας!"Η ευεργετική επίδραση εξηγείται από την ελαιοκανθάλη/oleocanthal που ενισχύει τη γνωστική λειτουργία με πολλαπλούς μηχανισμούς.Οι ιδιότητες και δράσεις της είναι:-. αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες και δράσεις!-. αντιοξειδωτικές ιδιότητες και δράσεις- προστατεύει τα λιπίδια του αίματος από το οξειδωτικό στρες.-. καρδιαγγειοπροστατευτικές ιδιότητες και δράσεις - συμβάλλει στην πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων.-. νευροπροστατευτικές ιδιότητες και δράσεις - επιδράσεις έναντι νευροεκφυλιστικών παθήσεων!*Τα νευροπροστατευτικά είναι ουσίες που προστατεύουν τα νευρικά κύτταρα από φθορές, εκφυλισμό ή δευτερογενείς βλάβες.Στοχεύουν στην πρόληψη νευροεκφυλιστικών παθήσεων, όπως το Αλτσχάιμερ, το Πάρκινσον ή στην προστασία μετά από οξείες κακώσεις.**Ο αιματοεγκεφαλικός φραγμός/blood-brain barrier είναι ένας εξαιρετικά επιλεκτικός, ημιπερατός κυτταρικός φραγμός.Αποτελεί την "ασπίδα" του εγκεφάλου μας, διαχωρίζοντας το κεντρικό νευρικό σύστημα από την κυκλοφορία του αίματος, επιτρέποντας ζωτικά θρεπτικά συστατικά να περνούν ενώ εμποδίζει τοξίνες και παθογόνα***Η ελαιοκανθάλη είναι μια φυσική φαινολική ένωση (πολυφαινόλη) που βρίσκεται κυρίως στο εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο. Είναι η ουσία υπεύθυνη για την ελαφρώς πικάντικη ή καυστική αίσθηση που αισθάνεστε στο λαιμό κατά την κατάποση φρέσκου ελαιολάδουκείμενο και επιμέλεια κειμένου:ntina/thalia - botanologia.grhttps://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6703911/