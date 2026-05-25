





Σημαντικές αλλαγές φαίνεται πως έρχονται στο νέο κύκλο του «The Voice of Greece», με τον ΣΚΑΪ και την Acun Medya να βρίσκονται ήδη σε συζητήσεις για τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν το talent show τη νέα σεζόν. Σύμφωνα με πληροφορίες του Γρηγόρη Μελά στο newsit, μόνο ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο Χρήστος Μάστορας θεωρούνται αυτή τη στιγμή σίγουροι για την παραμονή τους στις καρέκλες των coaches.

Την ίδια ώρα, η Έλενα Παπαρίζου βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές, χωρίς όμως να έχει δώσει ακόμη την οριστική θετική της απάντηση, ενώ πιο δύσκολη φαίνεται η περίπτωση του Πάνου Μουζουράκη, ο οποίος εμφανίζεται διστακτικός να συνεχίσει για ακόμη μία χρονιά στο show.

Ανατροπή φαίνεται πως υπάρχει και στην παρουσίαση, καθώς σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γρηγόρη Μελά στο newsit, ο Γιώργος Καπουτζίδης έχει ενημερώσει πως δεν επιθυμεί να συνεχίσει στο «The Voice» την επόμενη σεζόν. Παρότι η απόφασή του φέρεται να είναι οριστική, ο ΣΚΑΪ και η Acun Medya συνεχίζουν τις προσπάθειες για να τον μεταπείσουν, εξετάζοντας παράλληλα και εναλλακτικές λύσεις, με το όνομα του Γιώργου Λιανού να βρίσκεται ήδη στο τραπέζι.

Πηγή: tvnea.com