2026-05-26 13:07:37
Πηγή: Γαλλικό Πρακτορείο ΕιδήσεωνΑρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά τη σύγκρουση τρένου με σχολικό λεωφορείο στο Βέλγιο.Μια σύγκρουση μεταξύ ενός τρένου και ενός σχολικού λεωφορείου στην βελγική πόλη Μπούγκενχαουτ το πρωί της Τρίτης σκότωσε αρκετούς ανθρώπους, σύμφωνα με μια πηγή, το News.Az , επικαλούμενο το Reuters .Το ατύχημα φέρεται να έλαβε χώρα σήμερα το πρωί στο Μπούγκενχαουτ, στην Ανατολική sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΟ ΕΟΔΑΣΑΑΜ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΗΝ 61η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ NIB Network.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΤρίτη, 26/5/2026: Εργασίες ημέρας
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ