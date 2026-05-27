Αθήνα, 27.05.2026

Ημερίδα για τον Εμβολιασμό στον Βόλο

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το σεμινάριο για τους εμβολιασμούς στον Βόλο στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος για θέματα φαρμακευτικής φροντίδας, που υλοποιούν ο Π.Φ.Σ. και το ΙΔΕΕΑΦ σε συνεργασία με τοπικούς Φαρμακευτικούς Συλλόγους. Η Ημερίδα είχε θέμα: «Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων και ο Ρόλος του Φαρμακοποιού» και εισηγητή τον κλινικό φαρμακοποιό Διαμαντή Κλημεντίδη και απευθύνονταν στα μέλη του Φ.Σ Μαγνησίας.

Τους παρευρισκόμενους καλωσόρισε ο Προέδρος του Φ.Σ Μαγνησίας κ. Γιώργος Βογιατζής . Ο Πρόεδρος του Π.Φ.Σ. κ. Απόστολος Βαλτάς τόνισε πως...

.... πρόκειται για μια προσπάθεια με στόχο την σωστή εκπαίδευση των φαρμακοποιών, καθώς είναι από τους πιο προσιτούς και αξιόπιστους επαγγελματίες υγείας στην κοινότητα, συνδυάζοντας επιστημονική γνώση και άμεση επικοινωνία με τον πληθυσμό. Ενώ ο Α΄ Αντιπρόεδρος του Π.Φ.Σ. και Πρόεδρος του ΙΔΕΕΑΦ κ. Σεραφείμ Ζήκας ανέφερε πώς ο ρόλος του φαρμακοποιού στην ευαισθητοποίηση, την πληροφόρηση και τη χορήγηση εμβολίων έχει αναγνωριστεί ως κρίσιμος για την επίτευξη υψηλών ποσοστών εμβολιασμού.

Χορηγοί της Ημερίδας είναι οι εταιρείες Win Medica και ΒΙΑΝΕΞ.

