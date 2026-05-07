Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ηρακλείου έχει κάθε λόγο να αισθάνεται υπερήφανος. Ο διαγωνισμός καινοτομίας «Ιδέες που διαμορφώνουν το φαρμακείο του αύριο» δεν αποτέλεσε μια απλή πρωτοβουλία αλλά εξελίχθηκε σε έναν ζωντανό πυρήνα δημιουργίας, συνεργασίας και έμπνευσης, αναδεικνύοντας με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι το μέλλον του φαρμακείου μπορεί να διαμορφωθεί από τους ίδιους τους ανθρώπους που στελεχώνουν τα φαρμακεία της κοινότητας με σημαντικές προτάσεις και ιδέες που συνδέουν την καινοτομία με τη φαρμακευτική πρακτική.

Το επικείμενο 17ο Παγκρήτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο, με κεντρικό θέμα «Το μέλλον της Υγείας περνάει από το Φαρμακείο», αποτέλεσε την αφορμή για την ανάπτυξη αυτής της πρωτοβουλίας. Στο πλαίσιο των θεσμικών συνεργασιών του ΦΣΗ, επιδιώξαμε να δημιουργήσουμε έναν χώρο διαλόγου και ανταλλαγής ιδεών γύρω από το πώς οραματιζόμαστε το φαρμακείο του αύριο και πώς η καινοτομία μπορεί να βρει γόνιμο έδαφος στην καθημερινή πρακτική.

Συνολικά υποβλήθηκαν 28 ιδέες–προτάσεις υψηλού επιπέδου, με σαφή δυναμική να εξελιχθούν σε έργα με ουσιαστικό αντίκτυπο, επιβεβαιώνοντας ότι η καινοτομία στο κοινοτικό φαρμακείο αποτελεί μια ζωντανή και εξελισσόμενη διαδικασία, η οποία ενισχύεται μέσα από τη διεπιστημονική συνεργασία.

Εικόνα 1: Κατανομή φορέων που υπέβαλλαν προτάσεις στο διαγωνισμό

Η δυναμική αυτή αποτυπώνεται και στην...

.... προέλευση των προτάσεων, καθώς η πλειοψηφία (57%) προέρχεται από φαρμακοποιούς της κοινότητας, σε σύγκριση με τον ακαδημαϊκό χώρο και τις εταιρείες του πεδίου της φαρμακευτικής φροντίδας.

Εικόνα 2: Κατανομή προτάσεων που κατατέθηκαν στο διαγωνισμό καινοτομίας

Οι προτάσεις κάλυψαν το σύνολο των θεματικών αξόνων του διαγωνισμού: νέες και αναβαθμισμένες υπηρεσίες, παρεμβάσεις προαγωγής της υγείας και υγιούς γήρανσης, καινοτόμα προϊόντα και εξελιγμένες διαδικασίες παρασκευής, καθώς και ψηφιακά εργαλεία και υβριδικές λύσεις που επαναπροσδιορίζουν την καθημερινή φαρμακευτική πρακτική.

Εικόνα 3: Εννοιολογικές συσχετίσεις που αναδεικνύονται μέσα από τις προτάσεις

Ο διαγωνισμός ανέδειξε τη σημασία των συνεργειών με τη συμβολή και στήριξη του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης (IBO), του Επιστημονικού & Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ), του GR digiGOV-InnoHUB, και της Nufio Communications.

Εικόνα 4: Οι συνεργαζόμενοι φορείς του διαγωνισμού καινοτομίας

Η κορύφωση αυτής της διαδρομής αναμένεται στο 17ο Παγκρήτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο, όπου θα παρουσιαστούν και θα βραβευθούν οι τρεις επικρατέστερες προτάσεις. Οι υποψήφιοι θα παρευρεθούν στο συνέδριο και η τελική κατάταξη θα διαμορφωθεί από τους συνέδρους μέσω ψηφοφορίας.

Ο ΦΣΗ συγχαίρει όλους τους υποψηφίους για το υψηλό επίπεδο των προτάσεων και εκφράζει θερμές ευχαριστίες σε όλους όσοι συμμετείχαν και στήριξαν αυτή την πρωτοβουλία.

Το ταξίδι της καινοτομίας συνεχίζεται και πλέον καθίσταται σαφές ότι το μέλλον διαγράφεται όχι απλώς αισιόδοξο, αλλά ιδιαίτερα δυναμικό και συναρπαστικό.

Εκ της Επιστημονικής Επιτροπής και το ΔΣ του ΦΣΗ

Αριστοτέλης Σκουντάκης, Πρόεδρος ΔΣ ΦΣΗ



Μιχάλης Σταματάκης, Γραμματέας ΔΣ ΦΣΗ



Μάριος Σπανάκης, Επικεφαλής Επιστημονικής Επιτροπής ΦΣΗ

