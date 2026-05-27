2026-05-27 10:34:13
Φωτογραφία για Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Η «Κοινωνία Ώρα Mega» άφησε πίσω τον ανταγωνισμό – Κατρακύλα για «Καλημέρα Ελλάδα» και «Νωρίς – Νωρίς»

 

 

Την κορυφή της πρωινής ενημερωτικής ζώνης κατέκτησε η «Κοινωνία Ώρα Mega», η οποία σημείωσε εντυπωσιακό 20.3% στο δυναμικό κοινό και διατήρησε μεγάλη απόσταση από τον ανταγωνισμό.

Το «Happy Day στον Alpha XIII» ακολούθησε επίσης με πολύ υψηλή επίδοση και 18.0%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική του στη ζώνη.

Η «Ώρα Ελλάδος» κατέγραψε 11.8%, περνώντας μπροστά από το «Σήμερα», που σημείωσε 10.5%.

Αντίθετα, πολύ χαμηλά κινήθηκαν το «Καλημέρα Ελλάδα» με μόλις 3.5% και το «Νωρίς – Νωρίς», το οποίο περιορίστηκε στο εξαιρετικά χαμηλό 2.0%.



Πηγή: tvnea.com
