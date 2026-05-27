Την πρώτη θέση στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη κατέκτησε «Το Πρωινό», το οποίο σημείωσε 13.2% στο δυναμικό κοινό και βρέθηκε στην κορυφή της τηλεθέασης.

Η «Super Κατερίνα. V» ακολούθησε με 10.2%, παραμένοντας σε διψήφια επίπεδα, ενώ το «Buongiorno» κατέγραψε 8.9%.

Το «10 Παντού» σημείωσε 6.4%, ενώ το «Breakfast@Star» κινήθηκε στο 5.8%.

Πολύ κοντά βρέθηκαν το «Πρωίαν σε είδον» με 5.5% και οι «Αταίριαστοι» με 5.3%, σε μία αρκετά ανταγωνιστική μάχη στη μεσαία ζώνη της κατάταξης.

Πηγή: tvnea.com