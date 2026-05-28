Η είδηση ότι ο Exynos 2700 προκαλεί ανησυχία στην Qualcomm και την TSMC έχει βάση, καθώς η Samsung παίζει ένα πολύ δυνατό στρατηγικό χαρτί για το 2027. Δεν πρόκειται απλώς για μια ακόμα ετήσια αναβάθμιση, αλλά για την προσπάθεια της εταιρείας να σπάσει το μονοπώλιο των ανταγωνιστών της.

Οι βασικοί λόγοι που το συγκεκριμένο chip «τρομάζει» την αγορά συνοψίζονται στους εξής:

1. Η «απόδραση» από τον φόρο της Qualcomm

Το κόστος των κορυφαίων επεξεργαστών της Qualcomm (όπως οι Snapdragon Elite) έχει εκτοξευθεί, αγγίζοντας ή και ξεπερνώντας τα $300 ανά μονάδα.

Η Samsung σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τον Exynos 2700 στο 50% των συσκευών της σειράς Galaxy S27 παγκοσμίως (διπλασιάζοντας το ποσοστό σε σχέση με τον προκάτοχό του).

Αυτό σημαίνει τεράστια απώλεια εσόδων για την Qualcomm, μιας και η Samsung είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής Android ναυαρχίδων στον κόσμο.

2. Η μάχη των 2nm με την TSMC

Ο Exynos 2700 θα κατασκευαστεί με τη δεύτερη γενιά της αρχιτεκτονικής 2nm GAA (Gate-All-Around) της Samsung Foundry (γνωστή ως SF2P).

Η TSMC είναι αυτή τη στιγμή ο απόλυτος κυρίαρχος, αλλά οι γραμμές παραγωγής της είναι υπερφορτωμένες από πελάτες όπως η Apple και η AMD.

Η Samsung, έχοντας διαθέσιμο χώρο στα δικά της εργοστάσια 2nm, προσφέρει μια ελκυστική εναλλακτική. Μάλιστα, πρόσφατα ο Chairman της Samsung βρέθηκε στην Ταϊβάν προσπαθώντας να «κλέψει» τη MediaTek από την TSMC, προσφέροντάς της προνομιακή πρόσβαση σε φθηνότερες μνήμες RAM.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά (Τι γνωρίζουμε έως τώρα)

Οι πρώτες δοκιμές που εμφανίστηκαν στο Geekbench (με την κωδική ονομασία S5E9975 ERD) δείχνουν τη δομή του chip:

ΧαρακτηριστικόΠροδιαγραφές Exynos 2700ΑρχιτεκτονικήΔεύτερη γενιά 2nm GAA (SF2P)Διάταξη CPU10-πύρηνος επεξεργαστής (ιδιαίτερη δομή 4+1+4+1)Κάρτα ΓραφικώνXclipse 970 (φήμες λένε για εξ ολοκλήρου in-house σχεδιασμό)Υποστήριξη ΜνήμηςLPDDR6 RAM & UFS 5.0 αποθήκευσηΥποσχόμενη Βελτίωση+12% στην απόδοση & -25% στην κατανάλωση ενέργειας

Η παγίδα των Yields (Αποδόσεων): Για να πετύχει το πλάνο της Samsung, πρέπει η απόδοση παραγωγής των εργοστασίων της (yield rate) να ξεπεράσει το 60-70%. Αν δεν τα καταφέρει, η TSMC θα παραμείνει στην κορυφή χωρίς ουσιαστικό πρόβλημα, καθώς οι πελάτες δύσκολα ρισκάρουν με ελαττωματικές παρτίδες.

Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές ότι για να κρατήσει το κόστος χαμηλά, η Samsung ίσως αλλάξει την τεχνολογία ψύξης του chip, επιλέγοντας μια διάταξη Side-by-Side (SbS) για τον επεξεργαστή και τη μνήμη RAM, ώστε να αποβάλλεται η θερμότητα πιο αποτελεσματικά χωρίς ακριβές μεθόδους συσκευασίας.

freegr

Freegr network blog- News about pc, technology.