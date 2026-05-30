botanologia

...επειδή η διατροφή για μένα αποτελεί την πιο ειλικρινή μορφή καθημερινού σεβασμού προς τον εαυτό μου και προς όλους όσους ζουν κοντά μου, δείχνω έμπρακτα καθημερινά, την φροντίδα μου, μέσω της γνώσης και της επιλογής!Με απλά λόγια γνωρίζω πως το φαγητό είναι η μοναδική σχέση, από την οποία δεν μπορούμε "χωρίσουμε" και το πώς επιλέγουμε να τραφούμε είναι, τελικά, ο τρόπος που επιλέγουμε να ζήσουμε!Κάτω από αυτό το πρίσμα λοιπόν (διότι δεν είμαι διατροφολόγος και δεν μπορώ να σας δώσω συμβουλές για την διατροφή που μου ζητάτε) θα σας περιγράψω ένα από τα δικά μου γεύματα:. λοιπόν, σας δίνω το σημερινό μου γεύμα το οποίο ήταν100γρ κοτόπουλο,2 μεγάλου μεγέθους αυγά μελάτα,100γρ βολβοί παντζαριού βραστοί πασπαλισμένοι με2 κουταλιές της σούπας βιολογικό ελαιόλαδο και το χυμό μισού λεμονιού,ένα φλυτζάνι ζωμός από κόκκαλα κοτόπουλου με τον χυμό μισού λεμονιού και καρυκεύματα, αλάτι,μαύρο πιπέρι και κουρκούμι, σε πλούσιες ποσότητες ιδικά το κουρκούμι και το μαύρο πιπέρι.. Και εξηγώ γιατί αυτό το γεύμα μου.-. κάνω διαλειμματική νηστεία * πάνω από δέκα χρόνια, οπότε μου είναι πάρα πολύ εύκολο να τρώω απλά φαγητά, χωρίς επεξεργασίες και διάφορες φιοριτούρες!Η διατροφή μου είναι ως επεί το πλείστο πρωτεϊνική!Κύριος στόχος μου είναι οι πρωτεΐνες!Οπότε έχω:-1. σύνολο πρωτεΐνης περίπου 51–56gr πρωτεΐνης-. 100γρ κοτόπουλο: 31gr πρωτεΐνη-. 2 μεγάλα αυγά: 12 13gr-. 1 φλυτζάνι ζωμός από κόκκαλα κοτόπουλου 10gr-. 100gr βραστά παντζάρια: 2grΤο γεύμα μου είναι δυνατό, με υψηλή βιολογικής αξίας πρωτεΐνη,με κολλαγόνο και αμινοξέα-.2. συνολικές θερμίδες περίπου 630–665 kcal-. κοτόπουλο 100gr ~165 kcal-. 2 αυγά ~140–155 kcal-. παντζάρια 100gr ~40–45 kcal-. 2 κ.σ. ελαιόλαδο ~240 kcal-. ζωμός από κόκκαλα ~40–60 kcal-. 3. σύνολο λιπαρών: περίπου 40– 43grΤα περισσότερα λιπαρά είναι καλά μονοακόρεστα λιπαρά από το ελαιόλαδο.-. αυγά 10gr-. ελαιόλαδο 27gr-. κοτόπουλο 4gr-. 3. sύνολο υδατανθράκων περίπου 12gr-. παντζάρια 10grΤο γεύμα μου εν ολίγοις, είναι αρκετά χαμηλό σε carbs.. Η διατροφή η δική μου και όλης της οικογένειας είναι πρωταρχικής σημασίας για μένα και γενικά δεν αφήνω τίποτα στην τύχη, σε ότι την αφορά!Δεν κάθομαι με την ζυγαριά στο χέρι, ούτε με κουράζει να έχω τα σωστά τρόφιμα στο τραπέζι μας!Απλά είναι μία τακτική χρόνων και πολλές φορές πιάνω τον εαυτό μου να δρα μηχανικά, διότι με το "μάτι" καταλαβαίνω πρώτα την ποιότητα αυτών που αγοράζω (κάνω πάντα ενδελεχή έλεγχο) και δεύτερον την ποσότητα που θα βάλω στα πιάτα μας και ειδικά στα πιάτα των παιδιών!. Και έρχομαι τώρα στα μικροθρεπτικά συστατικά και στα οφέλη του συγκεκριμένου μου πιάτου!-. τα αυγά μου δίνουν την πολύτιμη χολίνη,την Β12, και το σελήνιο-. το κοτόπουλο μου προσφέρει πλήρη αμινοξέα και νιασίνη.-. ο ζωμός από κόκκαλα έχει κολλαγόνο,γλυκίνη και μεταλλικά στοιχεία.Είναι εξαιρετικός για το έντερο και τις αρθρώσεις, για το κολλαγόνο και την γλυκίνη που μου προσφέρει,έχει βέβαια χαμηλότερη λευκίνη και λιγότερη μεθειονίνη, αλλά δένει πολύ καλά με το κοτόπουλο και τα αυγά.-. τα παντζάρια βοηθούν στην κυκλοφορία λόγω νιτρικών.-. το κουρκουμάς και τα άλλα μπαχαρικά μου έχουν ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση.-. το πανίσχυρο ελαιόλαδο έχει μια πλθώρα - δες τε εδώ βιταμινών.Και κάτι πολύ σημαντικό - το γεύμα μου περιέχει λευκίνη!Η λευκίνη ενεργοποιεί αποτελεσματικά τη μυϊκή πρωτεϊνοσύνθεση (MPS), που είναι ο βασικός στόχος σε πρωτεϊνική διατροφή και διατήρηση/ανάπτυξη μυών - προστατεύει αποτελεσματικά από την φυσική απώλεια μυϊκής μάζας και δύναμης που σχετίζεται με την ηλικία!-.5. συνολική λευκίνη στο γεύμα μου περίπου 4.0–4.5gr-. 100gr κοτόπουλο: 31γρ πρωτεΐνη kai 2.4–2.7gr λευκίνη-. 2 μεγάλα αυγά: 12.5γρ πρωτεΐνη kai 1.0–1.1gr λευκίνη-. zωμός από κόκκαλα: 8γgr πρωτεΐνη kai 0.5–0.7gr λευκίνηΟι περισσότερες έρευνες δείχνουν ότι 2 με 3gr λευκίνης σε ένα γεύμα είναι αρκετά για μέγιστη ενεργοποίηση μυϊκής πρωτεϊνοσύνθεσης στους περισσότερους ενήλικες.Έτσι το γεύμα μου είναι αναβολικό για μυϊκή διατήρηση/ανάπτυξη, έχει πλήρη αμινοξέα,έχει πολύ καλή βιολογική αξία,και συνδυάζει γρήγορες και πιο αργές πρωτεΐνες.Το κοτόπουλο είναι η κύρια πηγή λευκίνης, ενώ τα αυγά βοηθούν πολύ στη συνολική ποιότητα αμινοξέων.1. Η ποιότητα της πρωτεΐνης είναι υψηλή καθώς το κοτόπουλο έχει πλήρη αμινοξέα,τα αυγά εξαιρετική βιολογική αξία καιο ζωμό μου, υποστηρίζει τον συνδετικό ιστό και το κολλαγόνο2. Τα λιπαρά βοηθούν ορμονικά και ενεργειακά, το ελαιόλαδο, προφυλάσσει από την φλεγμονή,υποστηρίζει την ενεργειακή σταθερότητα,ταιριάζει εξαιρετικά με low-carb/intermittent fasting/νηστεία χαμηλών υδατανθράκων/διαλειμματική νηστεία μοντέλο.επίλογος. λίγα ακόμα λόγια για το πως βλέπω εγώ την διατροφή μας!-. το "motto" είναι "υγεία, ενέργεια, ισορροπία — όλα αρχίζουν από τη διατροφή"-, η σχέση μου με τη διατροφή είναι βαθιά συνδεδεμένη με τη σωματική και ψυχική μου ευεξία!-. ο τρόπος που τρεφόμαστε επηρεάζει ουσιαστικά το σώμα, τη σκέψη και την καθημερινότητά μας!-. νιώθω ευχαριστημένη όταν η τροφή μας δεν γεμίζει μόνο το σώμα,μα γιατρεύει και την ψυχή.-. όταν το αμόλυντο ψωμί, το αυγό, το τυρί, το φρούτο, το νερό γίνονται αγάπη για τα παιδιά, ρίζα ζωής και δύναμης.-. και αυτή η απλή σοφία μένει χρόνια μέσα μου, από την ΜΑΝΑ μου και θα πάει στα παιδιά μου,χωρίς άγχος, χωρίς βιασύνη, χωρίς κούραση,σαν μια ήρεμη ανάσα που κρατά τον άνθρωπο αληθινά ζωντανό!-. θεωρώ τον εαυτό του ευχαριστημένο, όταν αυτό που είναι η τροφή μας, είναι επίσης και το φάρμακό μας, ειδικά για τα παιδιά!-. η τροφή που προσφέρουμε στα παιδιά δεν είναι μόνο γεύση και δύναμη·είναι το πρώτο τους φάρμακο, μια σιωπηλή αγκαλιά ζωής που χτίζει υγεία, φως και μέλλον - ΜΗΝ το ξεχνάμε αυτό και όλα αυτά που σας λέω, όχι σαν διατροφολόγος, αλλά σαν ένας άνθρωπος που η σχέση του με τη διατροφή δεν αφορά μόνο το σώμα·είναι ο τρόπος με τον οποίο επιλέγει να φροντίζει τη ζωή μέσα του!Πιστεύω ακράδαντα πως η τροφή δεν χτίζει μόνο το σώμα μας,μα και τον τρόπο που υπάρχουμε στον κόσμο!Πως η σχέση μας με την τροφή αποκαλύπτει τελικά την σχέση μας με τον ίδιο μας τον εαυτό!Πως η διατροφή είναι μια καθημερινή πράξη συνείδησης, όπου η φροντίδα μετατρέπεται σε τρόπο ζωής!Πως ο άνθρωπος γίνεται σιγά σιγά αυτό που επιλέγει να τον θρέφει!~~~~~~~~* δυό λόγια ακόμα για την διαλειμματική νηστεία (για όποιον θέλει περισσότερες πληροφορίες)Η διαλείπουσα νηστεία (Intermittent Fasting) είναι μια πρακτική που υπάρχει εδώ και χιλιετίες ως φυσική ανθρώπινη ανάγκη και θρησκευτική παράδοση.Ως συνειδητή θεραπευτική μέθοδος, εμφανίστηκε στην αρχαία Ελλάδα τον 5ο αιώνα π.Χ. από τον Ιπποκράτη, ο οποίος τη συνιστούσε για την αυτοθεραπεία και τον καθαρισμό του οργανισμούΩς μοντέρνα διατροφική τάση, αναδύθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2000 μέσα από την έκδοση βιβλίων και ντοκιμαντέρ όπως-. The Warrior Diet (2001): Από τον Ori Hofmekler, η οποία έφερε στο προσκήνιο την πρώτη μεγάλη τάση.-. The Fast Diet (2013): Η δίαιτα 5:2 που έγινε παγκόσμιο best-seller από τον Βρετανό γιατρό Michael Mosley.-. Μέθοδος 16:8: Η δημοφιλέστερη παραλλαγή που έγινε ευρέως γνωστή από βιβλία όπως το "The Lean Gains" και διάφορες επιστημονικές έρευνες.Η σύγχρονη επιστημονική κοινότητα άρχισε να τη μελετά συστηματικά τα τελευταία 15-20 χρόνια ως εναλλακτική λύση απέναντι στον κλασικό θερμιδικό περιορισμό για τον έλεγχο του βάρους και τη βελτίωση του