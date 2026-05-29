





Νέα δεδομένα φαίνεται πως υπάρχουν γύρω από το τηλεοπτικό μέλλον της Ευλαμπίας Ρέβη, λίγους μήνες μετά το τέλος της συνεργασίας της με τον ΣΚΑΪ και τη δικαστική διαμάχη που ακολούθησε.

Σύμφωνα με πληροφορίες που προβλήθηκαν μέσα από την εκπομπή «Buongiorno», η γνωστή δημοσιογράφος δέχθηκε πρόταση για συμμετοχή σε νέο πρωινό project που ετοιμάζεται για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Το όνομά της φέρεται να βρίσκεται ανάμεσα στα πρόσωπα που εξετάζονται για τη στελέχωση της εκπομπής, με τις συζητήσεις να βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο.

Παρότι η ίδια αυτή την περίοδο απέχει από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις λόγω της γέννησης του παιδιού της, όλα δείχνουν πως η επιστροφή της στην τηλεόραση θεωρείται πολύ πιθανή. Άλλωστε, σύμφωνα με τα όσα ακούγονται στο τηλεοπτικό παρασκήνιο, υπάρχουν και άλλοι σταθμοί που ενδιαφέρονται έντονα για πιθανή συνεργασία μαζί της.

Η Ευλαμπία Ρέβη εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πρόσωπα που συζητιούνται έντονα στον χώρο των media, με τις οριστικές εξελίξεις για το επόμενο επαγγελματικό της βήμα να αναμένονται το προσεχές διάστημα.

