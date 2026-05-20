2026-05-20 02:02:00

η αχιλλέα η χιλιόφυλλος κοιμάται,



το φεγγάρι ανεβαίνει ψηλά στον ουρανό,



ένα αεράκι θροΐζει τους μίσχους του βασιλικού, ίδιους το χρώμα του όνυχα, και του βαθύ γκρίζου φασκόμηλου, που είναι ψηλό σαν ηλιοτρόπιο!



το φως των αστεριών πέφτει λοξά πάνω στα πέταλα των βιολετών της νύχτας!



μια ντροπαλή φράουλα κυλά στο έδαφος!



μια ντομάτα στο χρώμα του δαμάσκηνου πέφτει από το μίσχο της!



μποράγκο το αστρολούλουδο και πανσέδες και νεροκάρδαμο σε όλες τις αποχρώσεις του μαύρου και του γκρι μετατρέπουν το σκοτάδι σε ένα δικό του είδος ουράνιου τόξου!



Και κάτω από το χώμα κρύβονται μύθοι,



θρύλοι,



ψιθυρίσματα συνέχεια του άρθρου μου: https://botanologia.gr/otan-me-rotisan-eipa-pos-otan-i-achillea-i-chiliofyllos-koimatai-to-feggari-anevainei-psila-ston-oyrano/

botanologia

