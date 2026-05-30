2026-05-30 07:59:35
Φωτογραφία για ΟΙ ΕΠΙΚΕΦΑΛΕΙΣ ΤΗΣ Anthropic ΖΗΤΗΣΑΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΝΑ ΕΛΕΓΞΟΥΝ ΤΗΝ Α.Ι,

 



Πράγματι, οι συνιδρυτές της Anthropic (κυρίως ο Dario Amodei και ο Jack Clark) έχουν προχωρήσει σε επανειλημμένες εκκλήσεις προς τις κυβερνήσεις για την επιβολή αυστηρότερων ελέγχων στην Τεχνητή Νοημοσύνη, ειδικά καθώς πλησιάζουμε στο 2026.

Η Anthropic ιδρύθηκε από πρώην στελέχη της OpenAI ακριβώς λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια, και η στάση τους επικεντρώνεται στην ιδέα ότι οι εταιρείες δεν μπορούν να αυτορρυθμίζονται αποτελεσματικά λόγω του εμπορικού ανταγωνισμού.

Οι Κύριοι Άξονες των Προειδοποιήσεων (2025-2026)

Οι συνιδρυτές της εταιρείας έχουν προσδιορίσει συγκεκριμένους τομείς όπου η κρατική παρέμβαση θεωρείται πλέον επιβεβλημένη:

Ο Κίνδυνος της «Αυτονομίας»: Ο Jack Clark προειδοποίησε πρόσφατα ότι μέχρι το 2028 η ΑΙ μπορεί να φτάσει σε επίπεδο «αναδρομικής αυτο-βελτίωσης», όπου το σύστημα θα μπορεί να βελτιώνει τον κώδικά του χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Εθνική Ασφάλεια και Βιολογικά Όπλα: Ο Dario Amodei έχει καταθέσει σε κυβερνητικές επιτροπές ότι τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα θα μπορούσαν σύντομα να βοηθήσουν μη ειδικούς να σχεδιάσουν βιολογικά όπλα, αν δεν υπάρξουν αυστηρές «δικλείδες ασφαλείας» (guardrails) που θα επιβάλλονται με νόμο.

Έλεγχος της Εφοδιαστικής Αλυσίδας: Προτείνουν τον έλεγχο των τσιπ (ημιαγωγών) και των data centers, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση πρέπει να γνωρίζει ποιος διαθέτει την υπολογιστική ισχύ για να εκπαιδεύσει μοντέλα «frontier» (πρωτοποριακά μοντέλα μεγάλης κλίμακας).

Διαφάνεια και Δοκιμές από Τρίτους: Ζητούν από τις κυβερνήσεις να επιβάλλουν δοκιμές ασφαλείας από ανεξάρτητους φορείς πριν από την κυκλοφορία οποιουδήποτε ισχυρού μοντέλου.

Πρόσφατες Εξελίξεις (Μάιος 2026)

Στις πιο πρόσφατες δηλώσεις τους (Μάιος 2026), στελέχη της Anthropic όπως ο Chris Olah τόνισαν ότι:

Η ανάπτυξη της ΑΙ δεν πρέπει να αφεθεί μόνο στα χέρια των Big Tech.

Απαιτείται συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και θρησκευτικών θεσμών (όπως η πρόσφατη ομιλία του Olah στο Βατικανό) για τη διαχείριση των ηθικών προκλήσεων.

Υπάρχει φόβος για μαζική εκτόπιση θέσεων εργασίας και ανισότητα στην πρόσβαση στα οφέλη της τεχνολογίας.

Η θέση τους με λίγα λόγια: «Η ΑΙ είναι μια τεχνολογία τόσο ισχυρή που η ρύθμισή της είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να την εμπιστευτούμε μόνο σε αυτούς που τη δημιουργούν».

Γιατί το ζητούν τώρα;

Η Anthropic υποστηρίζει ότι βρισκόμαστε στην «εφηβεία της τεχνολογίας». Τα μοντέλα που αναμένονται στα τέλη του 2026 ή το 2027 θα είναι, σύμφωνα με τον Amodei, σαν μια «χώρα ιδιοφυιών σε ένα datacenter». Χωρίς κρατική εποπτεία, ο ανταγωνισμός για την επικράτηση στην αγορά μπορεί να οδηγήσει τις εταιρείες στο να παρακάμψουν τους ελέγχους ασφαλείας προκειμένου να κυκλοφορήσουν πρώτες το επόμενο μεγάλο μοντέλο.

Πώς σας φαίνεται αυτή η προσέγγιση; Πιστεύετε ότι οι κυβερνήσεις έχουν την τεχνική κατάρτιση για να ελέγξουν αποτελεσματικά τέτοια πολύπλοκα συστήματα;



