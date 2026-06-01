2026-06-01 07:52:47
Φωτογραφία για Τα παιδιά των άλλων να γίνουν τεχνίτες
Έχει ενδιαφέρον ότι πολλοί από όσους φωνάζουν πως η χώρα χρειάζεται τεχνίτες και όχι επιστήμονες, είναι οι ίδιοι επιστήμονες και κάνουν τα πάντα ώστε τα δικά τους παιδιά να γίνουν επίσης επιστήμονες. Και όταν λέω τα πάντα, το εννοώ κυριολεκτικά.

Αν τα τεκνα τους δεν περάσουν στα ελληνικά πανεπιστήμια μέσω των Πανελλαδικών, κατά προτίμηση σε σχολές με υψηλό κύρος και κοινωνικό στάτους, τότε η λύση είναι αυτονόητη: τα στέλνουν για σπουδές στο εξωτερικό και τα τελευταια χρονια τα στελνουν οι περισσότεροι στην Κύπρο, που ειναι κοντά και έχει εξαιρετικά Πανεπιστήμια. Κανείς από οσους φωναζουν δημοσια και αρθρογραφούν δεν λέει στο παιδί του, γίνε υδραυλικός, ηλεκτρολόγος ή τεχνίτης, εκεί είναι το μέλλον σου. Δυστυχώς, και διορθωστε με αν κανω λαθος, δεν το λεει κανεις από οσους ειναι επιστήμονες ή λαμβανουν αποφασεις για ολους μας, γιατι πιθανον τα πραγματα πραγματι να ηταν διαφορετικά, οπως συμβαίνει σε αλλες χώρες που οι τεχνίτες εχουν κυρος και υψηλές απολαβές.


Αγαπητοι φίλοι, το παράδειγμα μετράει περισσότερο από τα λόγια- πάντα σε όλα τα πεδία. Το παράδειγμα μόνον, αυτό κοιτάμε όλοι μας.

Αν θέλεις να πείσεις την κοινωνία ότι μια επαγγελματική διαδρομή είναι εξίσου σημαντική, εξίσου αξιοπρεπής και με πραγματικές οικονομικές προοπτικές και στατους, πρέπει πρώτα να την επιλέξεις για τον εαυτό σου και την οικογένειά σου εσυ. Όταν λες άλλα δημόσια και πράττεις άλλα ιδιωτικά για σενα και για τους αγαπημενους σου, το μήνυμα που τελικά περνάει είναι ξεκάθαρο σε ολους: δεν πιστεύεις ούτε εσύ ο ίδιος αυτά που υποστηρίζεις, αλλα τα υποστηριζεις για αλλους λογους.

Καλή επιτυχία λοιπον στα παιδιά που διαβάζουν αυτές τις μέρες για τις Πανελλήνιες εξετασεις και καλό κουράγιο ευχομαι.

Και αν δεν πετύχουν φέτος τους στόχους τους, ας προσπαθήσουν μέχρι να τα καταφέρουν, αξίζει να προσπαθείς.

Δυστυχώς στην χώρα μας είναι μονόδρομος οι Πανελληνιες εξετασεις, εκτός αν έχει η οικογένειά σου επιχείρηση να σε περιμένει, χρήματα, νοίκια ή άλλα έσοδα, ή αν διαθετει πολιτικά μέσα και γνωριμιες. Για αυτό και θα ειναι για πολλά χρόνια ακόμη πρώτο θέμα στα ΜΜΕ οι Πανελληνιες εξετάσεις. Δεν ειναι τυχαιο.
tinanantsou.blogspot.gr
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Σε ένα τέτοιο σχολείο θα πάει το παιδί του πρωθυπουργού, αλλά και το παιδί του πιο φτωχού νοικοκυριού.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Σε ένα τέτοιο σχολείο θα πάει το παιδί του πρωθυπουργού, αλλά και το παιδί του πιο φτωχού νοικοκυριού.
H A.I. ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΝΕΙ ΚΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ LINUΧ ΜΕ ΡΥΘΜΟΥΣ ΡΕΚΟΡ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
H A.I. ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΝΕΙ ΚΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ LINUΧ ΜΕ ΡΥΘΜΟΥΣ ΡΕΚΟΡ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Κυρανάκης: Οι δημόσιες συγκοινωνίες να γίνουν πιο λειτουργικές για τον πολίτη.
Κυρανάκης: Οι δημόσιες συγκοινωνίες να γίνουν πιο λειτουργικές για τον πολίτη.
HOME TOUR σε ένα σπίτι με ατμόσφαιρα άλλων εποχών
HOME TOUR σε ένα σπίτι με ατμόσφαιρα άλλων εποχών
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ Windows 11 ΜΕ Α.Ι. ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ Windows 11 ΜΕ Α.Ι. ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ
Σαββίδης για την τραγωδία στη Ρουμανία: «Τα παιδιά του ΠΑΟΚ είναι δικά μας παιδιά – Δεν αφήνουμε κανέναν μόνο»
Σαββίδης για την τραγωδία στη Ρουμανία: «Τα παιδιά του ΠΑΟΚ είναι δικά μας παιδιά – Δεν αφήνουμε κανέναν μόνο»
Κυρανάκης από Βουλή: Στόχος μας όλες οι συμβάσεις να γίνουν πράξη και να υλοποιηθούν πλήρως έως το τελευταίο ευρώ.
Κυρανάκης από Βουλή: Στόχος μας όλες οι συμβάσεις να γίνουν πράξη και να υλοποιηθούν πλήρως έως το τελευταίο ευρώ.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΜΙΚΡΟΙ ΧΩΡΟΙ: Χρώμα και ζεστή ρουστίκ διαμόρφωση σε 54τμ
ΜΙΚΡΟΙ ΧΩΡΟΙ: Χρώμα και ζεστή ρουστίκ διαμόρφωση σε 54τμ
«Κρίνο και Αγκάθι»: Δυνατό πρωταγωνιστικό δίδυμο για τη νέα καθημερινή σειρά του ΑΝΤ1
«Κρίνο και Αγκάθι»: Δυνατό πρωταγωνιστικό δίδυμο για τη νέα καθημερινή σειρά του ΑΝΤ1
«Ντέρτι»: Κυκλοφόρησε το δεύτερο teaser της νέας σειράς του ΑΝΤ1
«Ντέρτι»: Κυκλοφόρησε το δεύτερο teaser της νέας σειράς του ΑΝΤ1
Άνω Λιόσια - Λουτρόπυργος: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία μετά την διακοπή της, έπειτα από πυρκαγιά πλησίον της γραμμής.
Άνω Λιόσια - Λουτρόπυργος: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία μετά την διακοπή της, έπειτα από πυρκαγιά πλησίον της γραμμής.
31 Μαΐου: Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καπνίσματος - Καμπάνια ενημέρωσης από το ΕΛΙΚΑΡ
31 Μαΐου: Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καπνίσματος - Καμπάνια ενημέρωσης από το ΕΛΙΚΑΡ