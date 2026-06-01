Έχει ενδιαφέρον ότι πολλοί από όσους φωνάζουν πως η χώρα χρειάζεται τεχνίτες και όχι επιστήμονες, είναι οι ίδιοι επιστήμονες και κάνουν τα πάντα ώστε τα δικά τους παιδιά να γίνουν επίσης επιστήμονες. Και όταν λέω τα πάντα, το εννοώ κυριολεκτικά.Αν τα τεκνα τους δεν περάσουν στα ελληνικά πανεπιστήμια μέσω των Πανελλαδικών, κατά προτίμηση σε σχολές με υψηλό κύρος και κοινωνικό στάτους, τότε η λύση είναι αυτονόητη: τα στέλνουν για σπουδές στο εξωτερικό και τα τελευταια χρονια τα στελνουν οι περισσότεροι στην Κύπρο, που ειναι κοντά και έχει εξαιρετικά Πανεπιστήμια. Κανείς από οσους φωναζουν δημοσια και αρθρογραφούν δεν λέει στο παιδί του, γίνε υδραυλικός, ηλεκτρολόγος ή τεχνίτης, εκεί είναι το μέλλον σου. Δυστυχώς, και διορθωστε με αν κανω λαθος, δεν το λεει κανεις από οσους ειναι επιστήμονες ή λαμβανουν αποφασεις για ολους μας, γιατι πιθανον τα πραγματα πραγματι να ηταν διαφορετικά, οπως συμβαίνει σε αλλες χώρες που οι τεχνίτες εχουν κυρος και υψηλές απολαβές.Αγαπητοι φίλοι, το παράδειγμα μετράει περισσότερο από τα λόγια- πάντα σε όλα τα πεδία. Το παράδειγμα μόνον, αυτό κοιτάμε όλοι μας.Αν θέλεις να πείσεις την κοινωνία ότι μια επαγγελματική διαδρομή είναι εξίσου σημαντική, εξίσου αξιοπρεπής και με πραγματικές οικονομικές προοπτικές και στατους, πρέπει πρώτα να την επιλέξεις για τον εαυτό σου και την οικογένειά σου εσυ. Όταν λες άλλα δημόσια και πράττεις άλλα ιδιωτικά για σενα και για τους αγαπημενους σου, το μήνυμα που τελικά περνάει είναι ξεκάθαρο σε ολους: δεν πιστεύεις ούτε εσύ ο ίδιος αυτά που υποστηρίζεις, αλλα τα υποστηριζεις για αλλους λογους.Καλή επιτυχία λοιπον στα παιδιά που διαβάζουν αυτές τις μέρες για τις Πανελλήνιες εξετασεις και καλό κουράγιο ευχομαι.Και αν δεν πετύχουν φέτος τους στόχους τους, ας προσπαθήσουν μέχρι να τα καταφέρουν, αξίζει να προσπαθείς.Δυστυχώς στην χώρα μας είναι μονόδρομος οι Πανελληνιες εξετασεις, εκτός αν έχει η οικογένειά σου επιχείρηση να σε περιμένει, χρήματα, νοίκια ή άλλα έσοδα, ή αν διαθετει πολιτικά μέσα και γνωριμιες. Για αυτό και θα ειναι για πολλά χρόνια ακόμη πρώτο θέμα στα ΜΜΕ οι Πανελληνιες εξετάσεις. Δεν ειναι τυχαιο.