





Με γοργούς ρυθμούς προχωρά η προετοιμασία της νέας καθημερινής σειράς του ΑΝΤ1 «Κρίνο και Αγκάθι», η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα την επόμενη τηλεοπτική σεζόν στην prime time ζώνη του σταθμού.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Ναταλίας Ανδρικοπούλου στη Realnews, δύο σημαντικά ονόματα της ελληνικής υποκριτικής έχουν ήδη «κλειδώσει» για τους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Ο Γιάννης Τσορτέκης, μετά τις επιτυχημένες συμμετοχές του σε σειρές όπως το «Maestro» και ο «Άγιος Έρωτας», εντάσσεται για πρώτη φορά σε παραγωγή του ΑΝΤ1, αναλαμβάνοντας έναν από τους βασικούς ρόλους της ιστορίας.

Στο πλευρό του θα βρεθεί η Μαρία Ζορμπά, η οποία επιστρέφει δυναμικά στη μικρή οθόνη μέσα από τη νέα σειρά του σταθμού. Οι δύο ηθοποιοί θα συνεργαστούν ξανά τηλεοπτικά έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες, μετά τη συμμετοχή τους στη σειρά «Δέκα».

Το «Κρίνο και Αγκάθι» αποτελεί ελληνική διασκευή του τουρκικού «Ask ve Mavi» και αφηγείται μια ιστορία γεμάτη πάθος, μυστικά και εκδίκηση

. Στο επίκεντρο βρίσκεται ένας άνδρας που αποφυλακίζεται έπειτα από 12 χρόνια, έχοντας καταδικαστεί για ένα έγκλημα που δεν διέπραξε ο ίδιος. Κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του ερωτεύεται μια γυναίκα μέσω αλληλογραφίας και αποφασίζει να την παντρευτεί όταν βγει από τη φυλακή. Ωστόσο, εκείνη κρύβει ένα μεγάλο μυστικό, καθώς συνδέεται άμεσα με το παρελθόν του και έχει δικούς της λόγους να βρεθεί στη ζωή του.

Η διαδικασία του casting για τους υπόλοιπους ρόλους συνεχίζεται, ενώ τα γυρίσματα της σειράς αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στον Ιούνιο.

